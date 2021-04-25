«ملوك الجدعنة» حلقة 14.. خطف نجلاء وهروب عطية من السجن

يتصدر مسلسل "ملوك الجدعنة" الأعمال الأكثر مشاهدة في موسم رمضان الحالي خاصة بعدما تزداد أحداث العمل سخونة، ويقوم ببطولة العمل كل من مصطفي شعبان وعمرو سعد ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج احمد خالد موسي.

أحداث الحلقة الـ14

تبدأ الحلقة الرابعة عشر بعدما قام عنتر بقطع أصابع ناصر والد حبيبة التي تسبب في قتلها بسبب تهديده لعنتر بحبسه، ولازالت نجلاء والدة حبيبة لم تستوعب وفاة ابنتها حبيبة حيث تحاول الهرب من هذا الأمر، تنقل والدة سرية من السجن إلى المستشفى بعد تعرضها للضرب علي يد أحد السجينات ويتم تهديدها بالقتل، وتحاول نجلاء قتل زاهي العتال بسكينة وتفشل فيقوم بخطفها، كما يقوم سرية وسفينة بتهريب عطية من مستشفى السجن.

أحداث الحلقات السابقة

شهد المسلسل منذ انطلاق حلقته الأولي سرعة في الأحداث، حيث بدأ المسلسل بتعاون الشابين في كل شيء تميزهما روح (الجدعنة) والصلابة، لكن صديق قديم لهما يورطهما مع أحد أكبر رجال الأعمال قبل أن يتم قتله، ويحاولان الفرار من رجل الأعمال الذي يقدم شخصيته عمرو عبدالجليل، لكنهما يفشلان في ذلك ويتورطان في جريمة قتل وهو ما انتهت إليه ثم يخرجون منهم ويتجدد الصراع بينهم وبين زاهي العتال ويعمل عنتر أبنت حارتهم كمرشد ضدهم لدي زاهر العتال ويزداد الكره بينهم بعدما قام سرية بخطوبة فاتن حرفوش، كما تم القبض على "عطية" والدة سرية بتهمة المخدرات" ووفاة حبيبة أبنة نجلاء شقيقة سفينة ويبدأ سرية وسفينة الانتقام من زاهي العتال.

مواعيد العرض

بدأت مجموعة قنوات إم بي سي مصر عرضه من بداية موسم رمضان في تمام الساعة السابعة بعد برنامج رامز جلال "رامز عقلة طار" الذي يستضيف فيه الفنانين ويقوم بإيقاعهم في مقلبه، والمسلسل يتم عرضه بعد ذلك مباشرة وبدون إعلانات علي منصة شاهدة vip، ويعاد المسلسل مرتين الإعادة الأولى الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، ويعاد مرة ثانية في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم التالي.

أبطال المسلسل

"ملوك الجدعنة" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، ودلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، وهو من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج صادق الصباح وتم تصوير أحداث المسلسل الكامل في لبنان.