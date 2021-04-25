الأحد 25 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعيين لمياء كامل مساعدا لوزير السياحة للترويج

لمياء كامل
لمياء كامل

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار قراراً وزارياً بشغل لمياء كامل لوظيفة مساعد الوزير للترويج لمدة عام.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستعانة بالكفاءات والكوادر المتميزة من ذوي الخبرة، سعياً للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته، 

ويكون من مهام وظيفتها الإشراف على أعمال الترويج بالوزارة والهيئات التابعة لها من حملات دعائية وفعاليات ترويجية، والإشراف على إدارة العلاقات العامة والمراسم، وملف إدارة الأزمات.

فى سياق متصل، شكل وزير السياحة والآثار  لجنة لخبراء السياحة، برئاسة رئيس هيئة تنشيط السياحة وتضم رئيس لجنة الحملة الدولية و3 من القطاع الخاص وخبراء بالتسويق والإعلام لاتخاذ القرارات بالشكل الأمثل ومستوفى من كافة الجوانب الفنية.

وتقوم الهيئة، حاليا، من خلال وسائل التواصل الاجتماعى بلفت انتباه السائحين تجاه السياحة المصرية من خلال استعادة الشعور الجيد الذى عاشوة داخل مصر والعمل على جذب  السائحين والتعرف على الإجراءات والخطوات التى تقوم الدولة لدعم السياحية وإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

ولمياء كامل حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تسويق من الجامعة الأمريكية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، إضافة إلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، كما حصلت على تدريب مكثف في تطوير حملات العلاقات العامة الإبداعية وإدارة الأزمات في لندن بالمملكة المتحدة.

سياحة تنشيط السياحة ترويج تسويق الحركة السياحية

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