«ديلي ميل»: السمنة تزيد وفيات النوبات القلبية والسكتة الدماغية والسكري

أكدت دراسة حديثة أن السمنة تزيد الوفيات الناجمة عن النوبات القلبية والسكتة الدماغية والسكري، وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى.

ولا تزال أمراض القلب هي السبب الأول للوفاة في العالم، على الرغم من أن الجهود المبذولة لرفع الوعي الصحي بأمراض القلب والأوعية الدموية وتشجيع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية ساعدت في خفض النسبة ولكن عاودت للإرتفاع بسبب الحجر الذى فرضه فيروس كورونا.

ووفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى، انخفض معدل الوفيات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في العالم بحوالي الثلث - لكن دراسة جامعة نورث وسترن الجديدة تشير إلى أن التقدم ضد أمراض القلب قد تباطأ بسبب جائحة كورونا.

ويعتقد الأطباء أن وباء السمنة المستمر في السيطرة على سكان العالم هو المسؤول عن عودة القاتل رقم مرة اخرى، خاصة فى ظل إنتشار جائحة كورونا التى اجبرت دول العالم على الإغلاق الأمر الذى تسبب فى زيادة عدد المصابين بالسمنة وبالتالى زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقالت أحد كبار الباحثين الدكتورة ساديا خان، أستاذة مساعدة في أمراض القلب والأوبئة بكلية طب فاينبرج بجامعة نورث وسترن لصحيفة ديلي ميل، إن أحد أكبر النجاحات التي تحققت في القرن الماضي هو الانخفاض الكبير في معدلات الوفيات بأمراض القلب منذ السبعينيات.

وكشفت الأبحاث أن الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري في حوالي عام 2010 ، وزادت الوفيات الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم بين عامي 1999 و 2017.

وظلت معدلات وفيات القلب والأوعية الدموية أعلى للرجال والنساء السود من الرجال والنساء البيض، وفقًا لنتائج الدراسة المنشورة بمجلة "نيتشر" العلمية.

ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائى صحى هو الحل

وأضاف الباحثون، إن غالبية هذه الوفيات يمكن الوقاية منها وأن "الجاني" قد يكون ارتفاع السمنة - وهو عامل خطر رئيسي ومعروف لأمراض القلب، حيث تعتبر السمنة المسبب الأول لامراض القلب والسكرى أيضًا.

وأكد الباحثون أن العالم ي يحتاج إلى الانخراط في سلوك صحي للقلب والحفاظ على مؤشر كتلة الجسم السليم، وذلك من خلال تجنب الوجبات السريعة والاهتمام بتناول الخضروات والفاكهة.