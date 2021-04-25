محامي المتهمين في واقعة «سيدة الكرم» ينفي صدور أحكام جديدة

نفى إسماعيل سيد محامي المتهمين في واقعة «سيدة الكرم» بمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، صدور أي أحكام جديدة في القضية، مؤكدا أن الدائرة التي يرأسها المستشار أشرف محمد علي تنعقد جلساتها خلال الأسبوع الثاني من كل شهر وليس الأسبوع الرابع، كما أنه لايجوز للدائرة التي أصدرت حكم البراة أن تصدر حكما أخر في ذات القضية حتى لو أعيدت لها القضية للمحاكمة من محكمة النقض.

وقال المحامي إن الخبر المتداول بشأن صدور حكم بحبس المتهمين عار تماما من الصحة، ولم يصدر منه أي تصريحات لأحد في هذه القضية، مرجحا أن الغرض من هذا الخبر إثارة البلبلة والرأي العام في جو يسوده الحب والمودة بين جموع أهالي المحافظة.