لحم غزال الحلقة 14: ياسر الطوبجي يهدد غادة عبد الرازق بإبلاغ الشرطة عنها

يواصل مسلسل لحم غزال الذي تخوض بطولته النجمة غادة عبد الرازق وتخوض به المارثون الرمضاني الحالي تصاعد وإثارة في أحداثه والعروض على قناة MBC مصر.

أحداث الحلقة 14 لمسلسل لحم غزال

وبدأت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل لحم غزال بطلب "عالية غزال" التي تجسدها النجمة غادة عبد الرازق من "شوق" الفنانة مي سليم ألا تزورها مرة ثانية، بسبب تجارتها للمخدرات ولكنها رفضت طلبها وصممت على الوقوف بجانبها.

وقام “شوقي” الذي يجسده الفنان ياسر الطوبجي بتهديد “عالية” بأنه سيقوم بإبلاغ الشرطة عنها لأنها تتاجر في المخدرات وقامت بالعرض عليه العمل معها بمقابل مادي كبير.

ويشك "شوقي" في وجود علاقة بين زوجته "شوق" و"سعيد" وتتواصل الخلافات بين "سيد جلاله" الذي يجسده الفنان خالد كمال وبين زوجته والتي لم تنتهي بعد واصبح الأمر معقد بينهما.

وتحاول "غزال" معرفة مصدر المخدرات من "صبحي" والذي يجسده النجم عمرو عبد الجليل وأثناء الحديث انقطع التيار الكهربائي وهاجم عناصر مسلحة مجهولة عليهما وبدأ إطلاق النيران وأصيب عمرو عبد الجليل بعيار ناري وانتهت الحلقة على هذا الحدث.

موعد عرض مسلسل لحم غزال

ويعرض مسلسل لحم غزال للنجمة غادة عبد الرازق يوميا خلال شهر رمضان الكريم عبر فضائية إم بي سي مصر في تمام الساعة الثامنة مساء بالإضافة لعرضه على منصة شاهد VIP الإلكترونية.

أبطال وصناع مسلسل لحم غزال

مسلسل “لحم غزال” يشارك في بطولته بجانب النجمة غادة عبدالرازق كل من الفنان شريف سلامة، والنجم عمرو عبد الجليل، وخالد كمال، وأحمد خليل، والفنانة مي سليم، والفنانة وفاء عامر، وآخرين، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

قصة وأحداث مسلسل لحم عزال

وتدور أحداث مسلسل لحم غزال، داخل حارة شعبية، وحول المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية، و«غزال» سيدة من بيئة راقية، تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات، ولكنه اختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذي كان رفقته قبل اختفائه، والذي يجسد شخصيته الفنان حمدي الميرغني، والذي طلبت منه أن يبيع لها المخدرات.