ملوك الجدعنة الحلقة 14: مصطفى شعبان يخطف ابن عمرو عبد الجليل للانتقام

استطاع النجمان مصطفى شعبان وعمرو سعد أن يحققا نجاح كبير من خلال مسلسلهما ملوك الجدعنة، حيث أصبح تريند بمواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث العالمي جوجل بشكل يومي، وشهد أحداث ملوك الجدعنة الحلقة 14 أحداث عديدة وشيقة حيث مصطفى شعبان يخطف ابن عمرو عبد الجليل للانتقام.

أحداث ملوك الجدعنة الحلقة 14

عرض مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 14 منذ قليل على شاشة إم بي سي مصر، وشهدت الحلقة تنوع في الأحداث ما بين الحزن والانتقام والاشتباك، حيث ظهرت “نجلاء” رانيا يوسف متأثرة بوفاة ابنتها “حبيبة” كارما موسى، ليأتي زوجها ويعتذر لها عما بدر منه خلال الفترة الماضية وتحديدًا قبل وفاة ابنتهما وطلب منها أن تسامحه ولكنها رفضت رغم بكاؤه وندمه.

مصطفى شعبان يخطف ابن عمرو عبد الجليل في ملوك الجدعنة الحلقة 14

وفي مشهد آخر، استطاع “سفينة” مصطفى شعبان أن يصل لابن “العتال” عمرو عبد الجليل، قبل تهريبه، حيث يرد “سفينه” أن ينتقم من “العتال” بعدما تسبب الأخير في قتل “حبيبة” بنت شقيقته، وبالفعل قام “سفينة” بخطف ابن “العتال” وكاد أن يقتله ولكن “سرية” تدخل في آخر لحظة ونصحه بان لا يقوما بقتله، وأن يظلوا يهددوا “العتال” به.

مسلسل ملوك الجدعنة يتصدر التريند

تصدر مسلسل ملوك الجدعنة تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث العالمي جوجل منذ عرضه، وشهد المسلسل منذ انطلاق حلقته الأولى سرعة في الأحداث، حيث بدأ المسلسل بتعاون الشابين في كل شيء تميزهما روح (الجدعنة) والصلابة، لكن صديق قديم لهما يورطهما مع أحد أكبر رجال الأعمال قبل أن يتم قتله، ويحاولان الفرار من رجل الأعمال الذي يقدم شخصيته عمرو عبدالجليل، لكنهما يفشلان في ذلك ويتورطان في جريمة قتل وهو ما انتهت إليه، ثم يخرجون منهم ويتجدد الصراع بينهم وبين زاهي العتال ويعمل عنتر أبنت حارتهم كمرشد ضدهم لدى زاهر العتال ويزداد الكره بينهم بعدما قام سرية بخطوبة فاتن حرفوش.

قصة مسلسل ملوك الجدعنة

تدور أحداث مسلسل ملوك الجدعنة حول صعود شابان من الصفر يعملان في التجارة إلي أن يصبح لديهم أموال وشغل كبير ولكنهم يتعرضون خلال مسلسل ملوك الجدعنة طوال الوقت لمحاولات ومؤامرات من حيتان السوق ويبدأ بينهما صراع مرير، ينتمي مسلسل ملوك الجدعنة إلى الدراما الشعبية التي تتناول العديد من القصص الاجتماعية والبطولة في إطار من التشويق والإثارة.

مواعيد وقوات عرض مسلسل ملوك الجدعنة

ويعرض مسلسل ملوك الجدعنة بطولة مصطفى شعبان وعمرو سعد على قناة MBC مصر في تمام الساعة السابعة والنصف مساء ويعاد في الساعة الثانية عشرة والنصف صباحا والإعادة الثانية في تمام الثانية عشرة مساء، ويعرض عبر قناة MBC5 في تمام الساعة السادسة والنصف مساء ويعاد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساء ويعاد للمرة الثانية في الثامنة صباحا.