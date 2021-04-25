الرئيس السيسي يعزي نظيره العراقي في ضحايا «حريق ابن الخطيب»

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي واجب العزاء لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب.

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم بمصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، حيث عبَّر عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويُسكنهم فسيح جناته ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.