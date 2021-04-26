سعر اليورو اليوم الإثنين 26-4-2021 فى البنوك المصرية

يرصد موقع "الدستور" سعر صرف العملة الأوروبية "اليورو"، اليوم الإثنين الموافق 26-4-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.

سعر اليورو اليوم الإثنين

يواصل سعر صرف العملة الأوروبية اليورو استقراره أمام الجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعر تداول اليورو اليوم في البنوك المحلية والأجنبية 18.99 جنيه، أما على الصعيد العالمي، وبالمقارنة بالسوق العالمي فصعدت عملة اليورو الموحدة والتي تضم 19 دولة، أمام العملة الأمريكية "الدولار" بشكل طفيف لتسجل 1.21 دولار أمريكي.



ونقدم فى التقرير التالي سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية أمام الجنيه المصري.

وأظهرت شاشات التداول مستويات سعر صرف العملة الأوروبية اليورو استقرارها، اليوم الإثنين أمام الجنيه المصري لتسجل داخل المصرف العربي الدولي للشراء 18.99 جنيه وللبيع 18.79 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 19.00 جنيهًا وللبيع 18.75 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 19.03 جنيه وللبيع 18.77 جنيه، كما استقر اليورو اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 19.00 جنيهَا وللبيع 18.75 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 18.99 جنيه وللبيع 18.77 جنيه، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 18.85 جنيه وللبيع 18.66 جنيه.

سعر اليورو اليوم

كما واصل سعر اليورو اليوم استقراره أمام الجنيه ليسجل داخل بنك التنمية الصناعية للشراء 19.03 جنيه وللبيع 18.77 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 19.03 جنيه وللبيع 18.77 جنيه، وفي بنك المشرق فسجل للشراء 18.96 جنيه وللبيع 18.79 جنيه، وفي بنك البركة الإسلامي سجل للشراء 18.98 جنيه وللبيع 18.80 جنيه، أما في بنك القاهرة فسجل للشراء 18.83 جنيه وللبيع 18.68 جنيه.