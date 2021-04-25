إطلاق خطة تفعيل دور القومي للطفولة لمكافحة عمل الأطفال
عقد مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اجتماعا مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، لإطلاق الخطة التنفيذية لتفعيل دور المجلس بالخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة (٢٠١٨- ٢٠٢٥).
جاء ذلك بمقر المجلس القومي للطفولة والأمومة بالقاهرة، وفي إطار أنشطة المشروع الإقليمي لمنظمة العمل الدولية "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد بأفريقيا"، والممول من قبل الحكومة الهولندية.
في هذا الصدد، أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن الاجتماع يأتي عقب إطلاق منظمة العمل الدولية فعاليات السنة الدولية للقضاء على عمل الأطفال؛ بهدف التشجيع على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها المساعدة على إنهاء عمل الأطفال.
أضاف أوشلان، أنه من المقرر أن يشهد 2021 عدّة فعاليات، لرفع مستوى الوعي بشأن قضية عمل الأطفال، مؤكدا أن العالم تعهد بالعمل على إنهاء عمل الأطفال بحلول 2025، لذا تعمل الحكومات للنهوض من أجل تحقيق الغاية السابعة من الهدف الثامن من أهـداف التنمية المستدامة الذي ينص على اتخاذ تدابير فورية وفعّالة للقضاء على العمل الجبري وإنهاء العبودية الحديثة والاتجار بالبشر والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.
من ناحيتها، أشارت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أن المجلس يقوم بالعمل على تفعيل التشريعات الوطنية المتعلقة بعمل الأطفال ودمج حالات الطفل العامل داخل الدليل الإجرائي للأطفال المعرضين للخطر، إضافة إلى تعزيز قدرات أعضاء وحدات ولجان الحماية العامة والفرعية على آليات الرصد والتدخل والمتابعة ونظم الإحالة ذات الصلة بعمل الأطفال.