إطلاق خطة تفعيل دور القومي للطفولة لمكافحة عمل الأطفال

عقد مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اجتماعا مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، لإطلاق الخطة التنفيذية لتفعيل دور المجلس بالخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة (٢٠١٨- ٢٠٢٥).

جاء ذلك بمقر المجلس القومي للطفولة والأمومة بالقاهرة، وفي إطار أنشطة المشروع الإقليمي لمنظمة العمل الدولية "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد بأفريقيا"، والممول من قبل الحكومة الهولندية.

في هذا الصدد، أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن الاجتماع يأتي عقب إطلاق منظمة العمل الدولية فعاليات السنة الدولية للقضاء على عمل الأطفال؛ بهدف التشجيع على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها المساعدة على إنهاء عمل الأطفال.

أضاف أوشلان، أنه من المقرر أن يشهد 2021 عدّة فعاليات، لرفع مستوى الوعي بشأن قضية عمل الأطفال، مؤكدا أن العالم تعهد بالعمل على إنهاء عمل الأطفال بحلول 2025، لذا تعمل الحكومات للنهوض من أجل تحقيق الغاية السابعة من الهدف الثامن من أهـداف التنمية المستدامة الذي ينص على اتخاذ تدابير فورية وفعّالة للقضاء على العمل الجبري وإنهاء العبودية الحديثة والاتجار بالبشر والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.

من ناحيتها، أشارت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أن المجلس يقوم بالعمل على تفعيل التشريعات الوطنية المتعلقة بعمل الأطفال ودمج حالات الطفل العامل داخل الدليل الإجرائي للأطفال المعرضين للخطر، إضافة إلى تعزيز قدرات أعضاء وحدات ولجان الحماية العامة والفرعية على آليات الرصد والتدخل والمتابعة ونظم الإحالة ذات الصلة بعمل الأطفال.

وتعد ظاهرة استغلال الأطفال وبالأخص عمل الأطفال من الظواهر التى تترك آثارا سلبية تنعكس على المجتمع بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاص، وهو ما دفع العديد من الدول لاتخاذ موقف حازم ضد عمل الأطفال، ومن بين ذلك التصديق على الاتفاقيات الدولية التى تتناول موضوع عمل الأطفال، ونصت المبادئ الأساسية للدولة المصرية من زمن على ضرورة بذل الدولة جهدا خاصا لرعاية وحماية الطفولة وهو ما أكد عليه دستور 2014 ورؤية مصر 2030.



فى هذا السياق، تم إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوا أشكال عمل الأطفال فى مصر ودعم الأسرة (2018-2025)، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وحددت الخطة الوطنية لمكافحة أسوا أشكال عمل الأطفال فى مصر ودعم الأسرة (2018-2025)، أنه وفقا لاتفاقيتى منظمة العمل الدولية رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام ورقم 182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال العنف، يشير عمل الأطفال للعمل الذى يشمل خطرا وضررا على الأطفال من الناحية العقلية والبدنية والاجتماعية أو الأخلاقية، وأي عمل يتعارض مع دراستهم ويؤثر عليها حيث يحرمهم من الالتحاق بالمدارس ويجبرهم على ترك المدرسة.



وحددت الخطة أسوأ أشكال عمل الأطفال بصرف النظر عن الوضع الاقتصادى للبلد فى 4 أشكال وهى كافة أشكال الرق والممارسات الشبيهه بالرق كبيع الأطفال والعمل القسرى أو الإجبارى، واستخدام أو تشغيل أو عرض طفل لأغراض الدعارة أو انتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية، استخدام أو تشغيل طفل لمزاولة أنشطة غير مشروعة كإنتاج المخدرات، فضلا عن الأعمال التى تسبب الأضرار بصحة الأطفال ونفسيتهم.