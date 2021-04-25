مباحثات أمريكية سودانية بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان لبحث العلاقات بين السودان والولايات المتحدة.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في جميع المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

حمدوك يشيد بالعلاقات بين السودان والولايات المتحدة

كما التقى رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الدبلوماسي الأمريكي، معربًا عن تقديره والشعب السوداني للدعم الأمريكي المستمر للبلاد في المجالين السياسي والاقتصادي.

وناقش «حمدوك» و«شوكان» خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بالتركيز على المسألة الاقتصادية والزيارات المتبادلة للمسئولين في البلدين فضلًا عن مناقشة القضايا الإقليمية.

ورحَّب رئيس الوزراء السوداني بالزيارة المرتقبة لمبعوث الرئيس الأمريكي السيناتور كريس كوونز للسودان والإقليم.

السودان يتمسك بموقفه في سد النهضة

وكان عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء ترأس اليوم اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، بحضور كل من وزراء شئون مجلس الوزراء، الخارجية، العدل، مدير جهاز المخابرات العامة، مدير هيئة الاستخبارات العسكرية وأعضاء فريق التفاوض.

وأوضح ياسر عباس وزير الري والموارد المائية أن الاجتماع استعرض محطات تفاوض سد النهضة والجمود الذي تشهده المفاوضات هذه الأيام وكيفية الخطة في الأسابيع القادمة.

وأضاف «عباس» أن الاجتماع أمّن على التمسك بالموقف التفاوضي الوطني المُرتكز على حق السودان في حماية مصالحه الخاصة بالأمن المائي، وذلك بتأمينه على المسارات الأربعة، وهي المسار الفني، والتحوطات الفنية اللازمة في سد الرصيرص وفي جبل أولياء، وأيضًا استعدادات الفِرَق القانونية في مقاضاة شركة ساليني، أو حتى مقاضاة الحكومة الإثيوبية والعمل الدبلوماسي والسياسي خلال الفترة القادمة.

وأشار «عباس» إلى أن الاجتماع وجّه بضرورة تكثيف العمل الإعلامي لتوحيد الجبهة الداخلية في السودان حول موقف موحد نحو الأمن المائي السوداني، ودعم الموقف التفاوضي الوطني، بجانب التواصل مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكل القوى السودانية التي يهمها الأمن المائي للبلاد.

وأضاف أن الاجتماع أمَّن على ضرورة تفعيل الزيارات لعدد من الدول الإفريقية والتي ستبدأ يوم الأربعاء القادم لشرح موقف السودان العادل حول ضرورة الوصول لاتفاق قانوني ومُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ مصالح كل الدول.