جامعة طنطا تطلق ثاني قوافل الخير بتوزيع 150 كرتونة مواد غذائية

أعلن الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، عن توزيع 150 كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بقرية السملاوية مركز زفتى، اليوم الأحد، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأكد رئيس الجامعة استمرار الجهود التى تبذلها الدولة للنهوض بمستوي المعيشة وتخفيف العبء عن كاهل البسطاء، مشيرًا إلى أن مبادرة «حياة كريمة» نموذج حى للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.

وقال الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، إن الجامعة ستوزع باقي الدفعة الأولى "5 آلاف كرتونة" على مستوى مركز زفتى للفئات الأكثر احتياجًا على مدار أيام شهر رمضان المبارك بقرى كفرشاهين، كفرأبرى، كفرشمارة، كفرششتا، كفرسنباط ، تفهنا العزب، ميت الرخا ، كفرالصارم.

وشدد نائب رئيس الجامعة على تعزيز دور الجامعة لأداء دورها الإنساني في خدمة غير القادرين، وتخفيف الأعباء المادية على الأسر الأولى بالرعاية وإدخال الفرحة على قلوبهم فى الشهر الكريم، خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، ‏مثمنًا جهود محمد غازي مدير عام المشروعات بالجامعة والمشرف على عملية التوزيع، وماهر سعد.