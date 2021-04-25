احتفالاً بليالي رمضان.. «شعبية أسوان» تجوب المحافظات لتقديم عروضها

تجوب فرقة أسوان للفنون الشعبية التابعة لفرع ثقافة أسوان، احتفالا بليالى رمضان، عددًا من المحافظات وهم: "السويس يوم ١٢ رمضان، الاسماعيلية يوم ١٣ رمضان، مدينة الطور يوم ١٤ رمضان، مدينة شرم الشيخ يوم ١٥ رمضان، مدينة الشبان المسلمين بالدقى "الشباب والعمال" يوم ١٦ رمضان، قصر ثقافة الشرفا يوم ١٧ رمضان، قصر ثقافة الاسمرات يوم ١٨ رمضان، قصر ثقافة السينما يوم ١٩ رمضان، المسرح الرومانى يوم ٢٠رمضان" لتقديم عروضها المتميزة.

يذكر أن الفرقة تقدم (12) لوحة فنية رقصة شعبية مستوحاة من البيئة الأسوانية، ومن التراث الفنى الأسوانى والنوبى منها رقصات الأراجيد والكارج والتاتا والكف والنجرشاد، بالإضافة إلى الفقرات الغنائية المختلفة.

وتشارك الفرقة فى المناسبات والفعاليات الفنية والثقافية المختلفة التى تقام على أرض محافظة أسوان بشكل مستمر، ومنها عيد المحافظة القومى، ومهرجان تعامد الشمس الذى يحدث مرتين سنويًا، بجانب المهرجانات الأخر ومنها مهرجان أسوان للثقافة والفنون، الحفل الختامى لمهرجان سبموزيوم أسوان الدولى.

بينما تشارك فرقة السباعية للإنشاد الدينى التابعة لفرع ثقافة أسوان بقيادة الشيخ حسين اليومى، في إحياء الليالى الرمضانية المباركة بعدد من المحافظات، خلال الفترة القادمة.

وتأتي مشاركتها في المحافظات كالتالي: القاهرة يوم ١٤ رمضان، السويس ١٥ رمضان، الاسماعيلية ١٦ رمضان، المسرح الرومانى ١٧ رمضان، حى الاسمرات ١٨ رمضان، قصر ثقافة شبرا الخيمة ١٩ رمضان.

و تشمل مشاركة فرقة السباعية لأنشاد الديني، تقديم العروض المتميزة لمجموعة متنوعة من الابتهالات والتواشيح والمدائح النبوية عن: خير خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، يا أمنة بشراكي سبحان من أعطاكي، وراحو المدينة وصلوا باب السلام شموا المسك والطيب من ذاك المقام''.

الجدير بالذكر أن فرقة السباعية للإنشاد الدينى اعتمدت بقصر ثقافة السباعية منذ عام 2009، ويصل عدد أعضاء الفرقة إلى 24 شخصًا، وأبرز مشاركتهم الدولية بالدول التالية: اندونيسيا، الجزائر، تونس، السودان، الهند، وغيرها.