الأحد 25 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منى عبدالوهاب: لست معقدة من الارتباط بالرجال

جريدة الدستور

أكدت المذيعة منى عبدالوهاب، أنها تعرضت لمرات متعددة من الارتباط والخطوبة، وسخرت قائلة: "أنا من كتر خطابي بورت.. ومحدش ملى عيني، ولكني لست معقدة من الرجال، كما أن هناك بعض المحاولات لتخطي الحد الموضوع".

 

وأضافت "عبدالوهاب"، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الارتباط أن يكون هناك طرف آخر يجعلك أفضل نسخة من نفسك، منوهة إلى أنها خاضت 3 تجارب في الخطوبة وجميعها كانت جيدة جدًا، إلا أن فترة التنفيذ كانت تنتهي العلاقة بينهم، موضحة أن خطوبتها الأولى كانت في المراهقة والخطوبة الثانية كانت حب حياتها والأخيرة أكثر شخص مناسب لها.

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