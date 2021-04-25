مطران المنوفية: «السوشيال ميديا» مليئة بالشائعات.. وتروّج لأفكار ضد الإيمان والكنيسة

قال الأنبا بنيامين، مطران المنوفية، إن الأقباط يعيشون أفضل أوضاعهم فى ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأمر الذى يتجلى فى العديد من الحقائق على أرض الواقع، بداية من بناء كنائس جديدة وتقنين أوضاع القائمة، وصولًا إلى حرصه على تهنئة المسيحيين بأعيادهم من داخل الكنائس. واستعرض مقرر لجنة «الإيمان والتعليم والتشريع» بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى حواره مع «الدستور»، مجموعة من القضايا القبطية المثيرة للجدل، على رأسها مواجهة «التعاليم المخالفة»، وقضية حرمان المفكر جورج بباوى، إلى جانب آخر تطورات القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط .

■ بداية.. ماذا عن «الصوم الكبير»؟

- نسمى هذا الصوم «الصوم الأربعينى المقدس»، لأن السيد المسيح صام ٤٠ يومًا، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأبناؤها يتبعونه فى ذلك، ومنذ القرون الأولى تخصص الكنيسة أسبوعًا كى نستعد ونستحق أن نصوم هذا الصوم الذى صامه السيد المسيح. فالسيد المسيح هو رأس البشرية الجديدة فى العهد الجديد، ونحن نصوم «الصوم الأربعينى» اقتداءً به، بعد أن صام عنّا هذا الصوم، وفى الفترة الأخيرة تم إلحاق «أسبوع الآلام» إلى «الصوم الأربعينى»، بعد أن كان هذا الأسبوع مرتبطًا بـ«عيد القيامة» فقط قديمًا.

■ بصفتك مسئولًا عن لجنة «الإيمان والتعليم والتشريع» فى المجمع المقدس.. ما أبرز جهودها فى الفترة الأخيرة؟

- للجنة برنامج يذاع عبر قناة «مى سات»، بدأ بقداسة البابا تواضروس الثانى، ثم توالت اللقاءات مع كل من: الأنبا هدرا، مطران أسوان، والأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، والأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، والأنبا إبرام، مطران الفيوم، والأنبا مارتيريوس، أسقف كنائس شرق السكة الحديد.

البرنامج عن الإيمان، وتم تقسيم موضوعاته إلى ١٥ موضوعًا تقدم فى ١٥ محاضرة، وعلى رأس هذه الموضوعات: قانون الإيمان وتاريخ المجامع.

والمهمة الرئيسية للجنة هى مواجهة «التعاليم الخاطئة والمخالفة»، وهذا لا يتم بلقاء المخطئين ومحاورتهم فقط، بل من خلال نشر التعاليم الصحيحة التى تسهم فى إلغاء وإزالة التعاليم الخاطئة.

■ إلى أى شىء تستند الكنيسة فى مواجهة «التعاليم المخالفة أو الخاطئة»؟

- نستند فى مواجهة التعاليم المخالفة والخاطئة إلى العديد من المصادر، أهمها الكتاب المقدس، وقوانين الكنيسة التى تم وضعها منذ أيام القديس أثناسيوس الرسولى، من قبل المجامع المسكونية، وتحكمنا فى التعاليم والإيمان والطقوس. وبناءً على هذه المصادر، قدمنا مذكرة بشأن بعض «الهرطقات» و«التعاليم الخاطئة» التى كان ينشرها البعض إلى المجمع المقدس، خلال انعقاده الدورى فى ٢٠١٩، كما أنها تضمنت إشارة إلى عدم وجود «تعاليم خاطئة» فى المعاهد اللاهوتية أو الكلية الإكليريكية.

■ هل صحيح أنه تم إلغاء قرار «حرمان» المفكر جورج بباوى؟

- ناقشنا هذا الموضوع فى المجمع المقدس، والبابا تواضروس الثانى وضّح أن الموافقة على تناول «بباوى» من الأسرار المقدسة والصلاة عليه فى الكنيسة هو عمل إنسانى منه، وبينه وبين الله وسيحاسبه الله عليه، سواء كان العمل يوافق مشيئته أم لا.

لكن الدكتور جورج بباوى ما زال محرومًا، وما زالت كتبه وتعاليمه مُحرمة بقرار من المجمع المقدس فى عهد البابا شنودة الثالث، لأن «من حُرم بمجمع لا يحله إلا مجمع».

■ كيف يتعامل البابا مع المخالفين له فى الرأى داخل المجمع المقدس؟

- الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنيسة مجمعية، وكل شىء فيها لا بد أن يُقَر من قِبل المجمع المقدس للكنيسة، ومن الطبيعى أن يكون هناك اختلاف فى الفكر والرأى، وهو أمر موجود فى كل عصر، لكننا فى المجمع المقدس نتعامل مع تلك الاختلافات بالحوار.

فقداسة البابا تواضروس الثانى يطرح أى موضوع على المجمع المقدس، ومن خلال الحوار نصل إلى القرار النهائى بشأنه، ودون هذا الحوار لن نصل إلى قرار، فدائمًا بالحوار تصبح الأفكار فى بوتقة واحدة فينتج فكر سليم.

■ وماذا عن تعامل الكنيسة مع الانتقادات التى يواجهها بعض الآباء على مواقع التواصل الاجتماعى؟

- «السوشيال ميديا» لا تعرف كل شىء وتتكلم عن غير معرفة، ومن الوارد إطلاق شائعات وانتشارها عبر هذه الوسائط رغم عدم صحتها، وسط استغلال كثيرين هذه المنصات فى كتابة أشياء غير حقيقية أو لا تحمل الحقيقة كاملة.

وللأسف «السوشيال ميديا» تروج فى بعض الأوقات أفكارًا ضد الإيمان والكنيسة، وأفكارًا إيمانية أو تاريخية خاطئة، لذا أدعو الشباب إلى عدم الحصول على تعاليمهم ومعلوماتهم من هذه الوسائل.

■ كيف تتعامل الكنيسة مع الإلحاد؟

- الإلحاد نوع من الإنكار الفكرى لوجود الله، أو تبرير لبُعد الإنسان عن الله، فالملحد المعاصر يعترف بوجود الله لكنه يبتعد عنه، بعد أن كان الملحد قديمًا هو من ينكر وجود الله. والإلحاد ظاهرة عالمية وغربية، ونسبته فى الشرق أقل بكثير من الغرب، ويرجع ذلك إلى أن الحرية اللا محدودة للإنسان الغربى تمنحه فرصة لارتكاب أفعال تكون مرفوضة فى المجتمعات الشرقية.

■ لماذا منعتم فى إيبارشيتكم إقامة الزفاف خارج الكنيسة؟

- مع بدء ظهور قاعات الأفراح منذ ٢٠ عامًا، عملنا على تأسيس قاعات بجوار الكنائس، حيث تشهد تشغيل الألحان الكنسية، ويعقد الزواج فى جلسة جميلة تحترم «السر المقدس». ومع وجود نسبة بسيطة خالفت قرار الإيبارشية قررنا منع إقامة الزفاف خارج الكنيسة، وشكلنا مجلسًا من ٩ آباء من الكهنة لتقديم النصائح للعروسين المقبلين على الزواج قبيل إتمام الإكليل، بالإضافة إلى تقديم دورات علم المشورة، التى تسهم فى تقليل نسبة الطلاق بين الأقباط.

فمن أهم أسباب وقوع الطلاق عدم فهم الفوارق النفسية والاجتماعية بين الرجل والمرأة، وعدم معرفة الطبيعة الخاصة للحياة الزوجية، لذا تأتى دورات المشورة هذه لتدريس كل ذلك بطريقة علمية للمقبلين على الزواج.

■ ما الجديد فى القانون الموحد بشأن الأحوال الشخصية للأقباط؟

- القانون الحالى الخاص بالأحوال الشخصية للأقباط يختص بكل الطوائف المسيحية، وأصبح ينص على أكثر من سبب للطلاق غير الزنا وتغيير الملة، مثل: الهجر أو الانفصال بين الزوجين، وذلك لمدة ٥ سنوات حال وجود أطفال، أو ٣ سنوات فى حال عدم وجود أطفال.

■ كيف ترد على من يقول إن عبارة «لا طلاق إلا لعلة الزنا» غير موجودة فى الإنجيل؟

- «لا طلاق إلا لعلة الزنا» هى وصية إنجيلية موجودة كآية فى الكتاب المقدس، ونجدها فى «متى ١٩»، لكن بصياغة أخرى هى: «من طلق امرأته إلا لعلة الزنا وتزوج بأخرى فهو يزنى»، لكن البابا شنودة أبرزها بشكل مباشر على أنها «لا طلاق إلا لعلة الزنا».

■ وكيف يتعامل القانون ذاته مع بند الميراث؟

- الدولة أقرت رجوع المسيحيين إلى شريعتهم لتحديد النص الخاص بالميراث، وهذه الشريعة تنص على أن «ميراث المرأة مثل الرجل»، فتم الإقرار بمساواة الميراث بين الرجل والمرأة فى قانون الأحوال الشخصية للأقباط الجديد. أما ما أثير عن ميراث الرهبان والأساقفة، فالقاعدة الثابتة لدينا هى أن «الراهب لا يرث ولا يورث»، لأنه إنسان مات عن العالم، لذا فإن الراهب والأسقف ترثه إيبارشيته، مثلما وضّح قداسة البابا الراحل شنودة الثالث.

■ أخيرًا.. كيف ترى وضع الأقباط فى عهد الرئيس السيسى؟

- عهد الرئيس السيسى من أفضل العهود فيما يتعلق بأوضاع الأقباط، ففى هذا العهد أصبحنا نرى رئيس الجمهورية «بيعيّد» على الأقباط داخل كنائسهم، وتم إصدار قانون لبناء الكنائس، وبنيت كنائس فى كل المدن الجديدة، فلا توجد أى مدينة جديدة دون مسجد وكنيسة بداخلها فى الوقت الحالى، فضلًا عن توفيق وتقنين أوضاع الكنائس القائمة.

وأصبحنا أيضًا نرى علاقة طيبة بين قداسة البابا تواضروس الثانى والرئيس عبدالفتاح السيسى والدولة، وعلاقة الكنيسة بالدولة أصبحت ممتازة، بعد أن كانت «متوترة» فى العصور السابقة.