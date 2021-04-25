إصابة 5 في حادث مروري بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

أصيب، مساء اليوم الأحد، 5 أشخاص إثر تعرضهم لحادث مروري بالقرب من كمين الصفا بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا وتم نقلهم للمستشفي لإسعافهم.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقي إخطاراً من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من كمين الصفا بالطريق الصحراوي الشرقي، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور باليد والساقين.

وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي.