الأحد 25 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 5 في حادث مروري بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

حادث مروري
حادث مروري

أصيب، مساء اليوم الأحد، 5 أشخاص إثر تعرضهم لحادث مروري بالقرب من كمين الصفا بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا وتم نقلهم للمستشفي لإسعافهم.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقي إخطاراً من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من كمين الصفا بالطريق الصحراوي الشرقي، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور باليد والساقين.

وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي.

المنيا حادث مرورى الطريق اصابة الشرقي

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