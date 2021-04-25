الأحد 25 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«كعب آخيل».. مقاربات في النقد الثقافي والنقض المعرفي لخلدون الشمعة

كعب آخيل
كعب آخيل

يصدر قريبًا عن دار خطوط وظلال للنشر والتوزيع  كتاب "كعب آخيل: مقاربات في النقد الثقافي والنقض المعرفي"، تأليف خلدون الشمعة، ويأتي الغلاف برؤية بصرية للفنان محمد العامري.

وجاء على غلاف الكتاب: "في هذا الكتاب منزع يحيلني إذا شئت إلى استعارة رمزية كعب آخيل.. هذا المصطلح اللافت يتضمن فعل محو هو قرين الانكشاف وربما التدمير في مواجهة الحقيقة المعرفية. فـ”ليس الخبر كالمعاينة ولا الظن كاليقين” على حد تعبير عبدالقاهر الجرجاني.

 

يذكر أن خلدون الشمعة كاتب وروائي سوري مواليد مدين دمشق عام 1941، تلقي تعليمة حتي نهاية المرحلة التانوية فيها تم تابع دراسة الادب الانجيلزي في لندن عمل في الدوريات الادبية في دمشق،  يكتب في النقد الأدبي والدراسات الأدبية ويهتم بالترجمة قدنشرت عدد من مؤلفاتة في المجلات الأدبية العربية.

خلدونن الشمعة كعب آخيل مقاربات في النقد الثقافي دارخطوط وظلال كولردج

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