نجوم يخطفون الأضواء من الأبطال فى «دراما رمضان»

نجح عدد من النجوم فى إبهار الجمهور بشخصيات جسدوها خلال الموسم الدرامى الرمضانى، وعلى الرغم من أنها ليست أدوار بطولة فإنها حجزت مكانها فى قلوب المشاهدين بعد عرض نحو ١٢ حلقة.

محمد ثروت

الفنان محمد ثروت عرفه الجمهور كممثل كوميدى، لكن فى مسلسله الجديد «بين السما والأرض» جسد شخصية مريض نفسى تعرض لضغوط كثيرة فى حياته بسبب رجال أعمال تعاون معهم. وعبر هذه الشخصية، نجح «ثروت» فى الدمج بين الكوميديا والتراجيديا، بالتعاون مع المخرج ماندو العدل، وخرجت الشخصية بشكل مميز.

دياب

استمر الفنان دياب فى إبهاره للجمهور، فللمرة الرابعة يظهر فى شخصية الصعيدى، بمسلسل «نسل الأغراب»، فى شخصية ضابط مباحث يتميز بالحكمة والقوة ويقف فى وجه أقاربه المتهورين. وفى الوقت نفسه، يُظهر جانبًا آخر من الشخصية حينما يتعامل مع والدته، التى تجسدها الفنانة فردوس عبدالحميد، فيكون شخصًا حنونًا، واستطاع النجم والمطرب الشاب استخدام اللهجة الصعيدية بدقة.

محمد جمعة

يشارك الفنان محمد جمعة فى مسلسلين خلال شهر رمضان الجارى، الشخصية الأولى التى يجسدها هى «نميرى» بمسلسل «نسل الأغراب»، الشقيق الأكبر للبطل أحمد السقا، ويتميز بالحكمة على خلاف أخيه الأهوج، ويحاول دائمًا منع شقيقه من التخريب، وقدم شخصية الصعيدى بشكل مميز.

كما يشارك فى مسلسل «هجمة مرتدة» مع النجم أحمد عز، فى دور «مينا» الصحفى الذى يعمل فى إحدى وكالات الأخبار الأجنبية بمصر، لصالح المخابرات العامة، ونجح فى أن يقدم الشخصية بشكل متفرد، باستخدام تعبيرات وجهه.

محمد فراج

يقدم النجم محمد فراج خلال هذا الموسم شخصيتين، الأولى فى مسلسل «لعبة نيوتن» بطولة منى زكى، إذ أطلق لحيته وظهر دون ماكياج أو اكسسوارات، مقدمًا شخصية السلفى الذى يظهر انفتاحه ويعمل بالولايات المتحدة الأمريكية ويسعى لمساعدة «هنا»، التى تقدم دورها منى زكى، وسط مشاعر متضاربة وتصرفات غريبة فى بدايتها. كما يشارك بشخصية الزوج المريب فى مسلسل «ضد الكسر» مع النجمة نيللى كريم، وبالرغم من تقديمه البطولة الثانية فى العملين، فإنه حرص على تقديمهما بكل التفاصيل بدقة عالية ونجح فى إقناع الجمهور.