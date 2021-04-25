الأحد 25 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ميناء غرب المحافظة

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أهمية التطور الذى يشهده ميناء غرب بورسعيد خلال الفترة الحالية، حيث يعد الميناء بجانب ميناء شرق بورسعيد من دعائم الاقتصاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة محافظ بورسعيد بحضور اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالى والأجهزة المنفذة لاعمال التطوير حيث اطلع على مستجدات العمل خلال الوقت الحالي .

وأكد المحافظ أن موقع الميناء يؤهله ليكون واحدة من أهم الموانئ المحورية فهو يقع وسط موقع عبقري وأقرب للسوق الداخلي، لافتا إلى أهمية سرعة الانتهاء من أعمال التطوير  الذي يتم من  خلال رويا متكاملة لتشمل جميع الساحات ليليق بالموقع الفريد الذي يتميز به.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد هنأ أبناء المحافظة بمناسبة الذكري ١٦٢ لإنشاء المدينة والذي يوافق ٢٥ أبريل ١٨٥٩ .

وقال المحافظ إن المدينة رغم حداثة عمرها إلا أنها ولدت مدينة عملاقة وتم تصنيفها من بين المدن العالمية التي يشار إليها بالبنان لما شهدته من أحداث مهمة على مدي تاريخها ولكن يبقي الرمز الأهم في تاريخها أنها أصبحت مدينة النضال والبسالة ليصبح اسم بورسعيد تعبير مشترك لا ينفصل عن بعضة.

الغضبان بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على أهمية التطور الذى يشهده ميناء غرب بورسعيد خلال الفترة

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