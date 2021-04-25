التنسيقية ترصد دور «حياة كريمة» فى تحقيق العدالة الاجتماعية

نظّمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، السبت، حلقة نقاشية تحت عنوان «حياة كريمة.. خطوة على طريق العدالة الاجتماعية»، وذلك ضمن فعاليات شهر رمضان، ودار الحديث بين المشاركين حول برامج الحماية الاجتماعية، ودور المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى تحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بحياة المواطن المصرى. شارك فى اللقاء الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير»، والدكتور خالد عبدالفتاح، مدير مبادرة «حياة كريمة» بوزارة التضامن الاجتماعى، بجانب متحدثى التنسيقية فى اللقاء: النائبة رشا فايز، عضو مجلس النواب عن «التنسيقية»، والنائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن «التنسيقية»، وأدارت اللقاء النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن «التنسيقية».

وقال الدكتور خالد عبدالفتاح إن مصر بدأت فى تطبيق نظام جديد للإصلاح الاقتصادى منذ خمس سنوات، مبنى على أساس علمى وتجريبى، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأضاف «عبدالفتاح» أن منظومة الحماية الاجتماعية التى يجرى تطبيقها الآن، أصبحت ضرورة ملحة فى ظل تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى، بحيث تستطيع الأساليب الحديثة المستخدمة تحديد الفئات المتضررة، موضحًا أن الوزارة نجحت فى تطبيق برنامجى «تكافل وكرامة» بشكل علمى عن طريق بعض الشروط والاستبيانات. ولفت إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعمل على تطوير وتحسين مستوى معيشة المواطنين، كما تستهدف تنمية الخدمات المقدمة بالقرى الأكثر احتياجًا، على أن تكون فى صورة قروض صغيرة ومتناهية الصغر، يستفيد منها أهالى هذه القرى، مشيرًا إلى أن تطوير شبكات الصرف الصحى والوحدات الطبية والبيطرية من ضمن الخطة.

وأكد أن المبادرة تعمل على تدريب الشباب على الحرف اليدوية، كما تسهم فى إنشاء وحدات إنتاجية، لافتًا إلى أنهم ينظمون سلاسل إنتاجية تكون قادرة على تسويق المنتجات والحرف تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى.

وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعى تسعى إلى تمكين المرأة والشباب فى القرى والنجوع المختلفة، منوهًا بأن المرأة والشباب يحصلان على الاهتمام الأكبر فى المشروعات الأخيرة التى أطلقتها مبادرة «حياة كريمة». وقال إن «التضامن» تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوسيع النطاق الجغرافى للمبادرة، ليشمل تطوير جميع القرى.

من جهته، قال الدكتور مصطفى زمزم إن مؤسسته تعمل على تطوير مهارات الشباب المتطوعين فى مبادرة «حياة كريمة»، لافتًا إلى أنه فى حال تسويق المنتجات الصادرة عن مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بشكل علمى بالقرى والنجوع سيحقق المشروع نجاحًا كبيرًا.

وأضاف «زمزم» أن الشباب القائم على المبادرات جرى تدريبيه بشكل علمى، بمشاركة عدد من الجامعات المصرية، مستشهدًا بالمبادرات الناجحة فى دولة الهند التى أدارها عدد من الشباب.

وأوضح أن المؤسسة تقيّم الأداء بأساليب علمية، لافتًا إلى أن مصر تحتاج إلى زيادة عدد الجمعيات الأهلية المتخصصة فى الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن نجاح برنامجى «تكافل وكرامة» أدى إلى زيادة عدد المتطوعين للخدمة العامة، مؤكدًا أن الشراكة بين «صناع الخير» و«حياة كريمة» أدت إلى تطوير مبادرات الحماية المجتمعية.

بدورها، قالت النائبة رشا فايز، إن مبادرة «حياة كريمة» هى فكرة شبابية خالصة، تشكلت فى وجدان شباب البرنامج الرئاسى وتبنتها مؤسسة الرئاسة، مشيرة إلى أن الريف المصرى كان- ولا يزال- يقدم لمصر المفكرين والمبدعين.

وأوضحت «فايز» أن رفع وعى المواطنين يستوجب توفير احتياجاتهم، لافتة إلى أن شباب مبادرة «حياة كريمة» يعمل على أرض الواقع، وعقد لقاءات مع المواطنين لمعرفة احتياجاتهم خلال الفترة الماضية.

وتابعت: «لاحظنا حرص المواطنين فى الريف على مساعدة الدولة فى تحقيق التنمية، فهناك من يتبرعون بالأراضى لبناء المشروعات القومية، وهناك شباب يحرص على توعية المواطنين بمجهودات الدولة، وسيكون هناك مجمع خدمات فى كل قرية»، مؤكدة: «مبادرة حياة كريمة حققت التواصل الفعال بين المواطنين والدولة، بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى».