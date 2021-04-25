«صحة أسوان»: توقيع الكشف المجاني على 2651 مواطنا (صور)

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني داخل منطقتي “أبو الريش قبلي، والسد العالي”، واستمرت أعمال القافلة لمدة يومان في كل منطقة، حيث تم إجراء الكشف الطبي على 2651 مواطنا.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.

وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

يذكر أن إدارة التفتيش الغذائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان نظمت، أمس السبت، حملة بالأسواق والمحال التجارية، لتفتيش وضبط المنتجات الغذائية غير الصالحة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط وإعدام 305 كجم أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تشمل "الفسيخ ومخلل ولحوم مجمدة"، وتم تحرير محضر جنحة صحية.

قافلة طبية للكشف المجاني في أسوان

قافلة طبية للكشف المجاني في أسوان

قافلة طبية للكشف المجاني في أسوان

قافلة طبية للكشف المجاني في أسوان

قافلة طبية للكشف المجاني في أسوان

قافلة طبية للكشف المجاني في أسوان

قافلة طبية للكشف المجاني في أسوان

قافلة طبية للكشف المجاني في أسوان

قافلة طبية للكشف المجاني في أسوان

قافلة طبية للكشف المجاني في أسوان

قافلة طبية للكشف المجاني في أسوان