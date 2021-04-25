إلى ما بعد عيد الفطر، أو إلى أن تشاء حركة «طالبان»، تم تأجيل مؤتمر عن «السلام فى أفغانستان»، كان من المقرر أن ينعقد فى مدينة إسطنبول التركية، أمس الأول السبت، بتنظيم مشترك بين تركيا وقطر، بناء على طلب، أو أمر، من الولايات المتحدة، التى أنفقت أكثر من تريليون «ألف مليار» دولار، فى حربها ضد «طالبان» وتنظيم القاعدة.

هذا هو التأجيل الثانى للمؤتمر، انتظارًا لمشاركة حركة «طالبان»، التى لا تزال ترفض قطع علاقتها بتنظيم القاعدة، وتبنت خلال الأشهر القليلة الماضية سلاسل من الهجمات والتفجيرات أسفرت عن مقتل مدنيين وعسكريين ومسئولين حكوميين وقضاة وصحفيين و... و... إلخ. والتى تمكنت من فرض سيطرتها على أفغانستان، وتوقفت عن استهداف القوات الأمريكية، والدولية، عقب التوقيع على اتفاق الدوحة، لكنها واصلت قتالها ضد القوات الأفغانية والشعب الأفغانى!.

فى حوار تليفزيونى، قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركى، إنهم قرروا، بالتشاور مع الولايات المتحدة وقطر، تأجيل المؤتمر إلى ما بعد رمضان والعيد «نظرًا لعدم وضوح تشكيل الوفود المشاركة»، لذلك رأوا أنه «من المفيد الانتظار حتى يتم تشكيل الوفود». وردًا على سؤال عما إذا كانت «طالبان» ستشارك فى المؤتمر، قال أوغلو: «بالتأكيد. هل سيكون هذا المؤتمر منطقيًا دون وجودها؟».

بميوعته المعتادة، لم يرد ستيفان دوجارك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، بشكل مباشر، عن سؤال يتعلق بخبر تأجيل المؤتمر، وعما إذا كان السبب هو رفض حركة طالبان المشاركة فيه أم لا، واكتفى بقوله: «كل ما يمكننى قوله إن الأمم المتحدة، مع المنظمين، تركيا وقطر، مستمرة فى تواصلها مع ممثلى الحكومة الأفغانية وطالبان، بحثًا عن سبل لتحفيز المفاوضات الأفغانية». لكن وكالة «رويترز» نقلت عن مسئول كبير فى الحكومة الأفغانية أن مؤتمر إسطنبول لم ينعقد فى الموعد المحدد «بسبب رفض حركة طالبان الحضور». ثم أكد ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة «طالبان»، لوكالة «سبوتنيك» الروسية أن الحركة لن تشارك فى المؤتمر، إلا بعد قبول مطالبها: «حال قبول مطالبنا وملاحظاتنا حول الاجتماع، سنعيد النظر فى موقفنا».

مطلب حركة «طالبان» الأساسى أو الرئيسى هو مغادرة جميع القوات الأجنبية أراضيها الآن، وليس فى ١١ سبتمبر المقبل، ذلك الموعد أعلنه الرئيس الأمريكى جو بايدن لانسحاب قوات بلاده كليًا من أفغانستان، والذى يوافق الذكرى الـ٢٠ للهجمات التى أسقطت برجى مركز التجارة العالمى فى نيويورك. ووفقًا لاتفاق الدوحة، الذى تم توقيعه فى فبراير ٢٠٢٠، فقد قامت الولايات المتحدة بخفض عدد قواتها فى أفغانستان إلى ٢٥٠٠ جندى فقط، منتصف يناير الماضى، وكان من المقرر أن يتم الانسحاب الكامل بحلول مايو المقبل، لكن تم تعليق هذا البند بسبب عدم التزام الحركة بتعهداتها.

هناك دول مشاركة فى التحالف قررت عدم الالتزام بالموعد الذى أعلنه بايدن. القوات الألمانية، مثلًا، تستعد للانسحاب بشكل أسرع، وأبلغت وزارة الدفاع الألمانية أعضاء البوندستاج «البرلمان»، الأربعاء الماضى، بأن هناك مداولات لتبكير الموعد ليصبح فى ٤ يوليو المقبل. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم وزارة الدفاع أن «الدول المشاركة تدرس حاليًا التحديات والعواقب الناتجة. ويبقى القرار النهائى بشأن الموعد النهائى الحقيقى لمجلس الناتو».

الصورة ما زالت غائمة بشأن مرحلة ما بعد الانسحاب، إذ أكد الجنرال كينيث ماكينزى، قائد القوات الأمريكية فى الشرق الأوسط، «سنتكوم»، أن الجيش الأمريكى سيبدأ مفاوضات مع عدة دول قريبة من أفغانستان بشأن إعادة تموضع القوات فى المنطقة بعد انسحابها من أفغانستان، لمنع صعود جديد لـ«تنظيم القاعدة». وفى جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ، الثلاثاء الماضى، قال ماكينزى إن قواته تستعد حاليًا لمواصلة عملياتها الخاصة بمكافحة الإرهاب فى المنطقة لضمان بقاء المنظمات المتطرفة، التى تسعى من أجل البقاء فى المناطق النائية الأفغانية، تحت ضغط ومراقبة مستمرين.

لم يحدد ماكينزى حجم إعادة الانتشار، أو الدول المعنية، لكنه قال إنه يعتزم تقديم خيارات لوزير الدفاع «بحلول نهاية الشهر» الحالى. وكان وليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قد أكد، الأسبوع الماضى، أن انسحاب القوات سيحد من قدرة الوكالة على جمع المعلومات أو تقدير التهديدات. لكنه وعد بأن تحتفظ الوكالة «بقدرات» فى أفغانستان، وقال إن «بعضها سيبقى كما هو، وبعضها سيتم إحداثه».

لا تزال محاولة إعادة إحياء محادثات الدوحة المتعثرة، مستمرة، منذ توقيع ذلك الاتفاق، الذى وصفوه بأنه «تاريخى»، والذى لم يمنع حركة «طالبان» من شن مزيد من الهجمات والقيام بمئات التفجيرات، واستقدام الإرهابيين الجدد، وتحويلهم أفغانستان إلى أبرز الوجهات الرئيسية للتنظيمات الإرهابية المهزومة، والمحاصرة والمنبوذة، فى المنطقة العربية وما حولها، وغالبًا سيتم استخدام هؤلاء لاستحداث تنظيمات إرهابية جديدة.