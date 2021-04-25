صرف رواتب العاملين في الدولة غدا

كشفت وزارة المالية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة التي تبدأ من غدا، عن طريق ماكينات الصراف الآلي وفقا للمواعيد التي أعلنتها وزارة المالية.

ويتم غدا الاثنين صرف رواتب وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والتموين والنقل والاتصالات والقوى العاملة والانتاج الحربي والهجرة وشئون المصريين بالخارج وقطاع الأعمال وشئون مجلس النواب والداخلية والأوقاف والثقافة والآثار والإسكان والتجارة والصناعة والطيران المدني والبيئة والسياحة والبترول ومديريات الخدمات بالمحافظات والمجلس الأعلى للاعلام والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة والأمانةالعامة لمجلس الدفاع الوطني، والجهاز القومي للمحاسبات ومجلس النواب.

ويوم الثلاثاء 17 أبريل وزارات (التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل والكهرباء، والتخطيط والتعاون الدولي، ودواوين عموم المحافظات والإدارة والجامعات، والقضاء والنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية والمحكمة الدستورية العليا ودار الافتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات ومعهد الخدمات المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة).

ويوم الاربعاء الموافق 28 أبريل سيتم صرف رواتب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والخارجية والشباب والرياضة والمالية ومن الهيئات المستقلة الأزهر الشريف ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وباقي الجهات الإدارية.

على أن يتم يوم الخميس الموافق 29 أبريل صرف رواتب جميع الجهات.