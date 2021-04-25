«القاهرة» توزع أكثر من 100 وجبة إفطار لقاطني بطن البقرة بعد نقلهم

وزعت محافظة القاهرة أكثر من ١٠٠ وجبة إفطار ساخنة ومياه معدنية ومشروبات رمضانية على المواطنين الذين تم نقلهم اليوم من بطن البقرة إلى الأسمرات لوصولهم قبل موعد الإفطار بوقت قصير لا يسمح لهم بإعداد وجباتهم الخاصة .



وبدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة أعمال إزالة منطقة بطن البقرة العشوائية منذ الخميس الماضى ويتم نقل قاطنيها تباعًا إلى مدينة الاسمرات .



وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الأعمال الجارية لإزالة ٧٣٠ عقار بمنطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها .



وأشار محافظ القاهرة أن عملية نقل سكان منطقة بطن البقرة تستهدف تغيير حياة ٢٠٠٠ أسرة للأفضل بعد نقلهم إلي مساكن حضارية بمشروع الاسمرات .



وأضاف محافظ القاهرة أنه تم إخلاء ٤٣ عقار بالمنطقة حتى الآن مشيرًا إلى أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل لها المواطنين مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم ( وحدات صحية .. مركز شباب .. مدارس ) .



وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير اتوبيسات لنقل الأهالي لمساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وأمتعتهم الخفيفة ، وكذلك عدد من العمال للمساعدة في عملية النقل والتسكين.



وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة مشيرًا إلى انه جارى الانتهاء من عدد من مشروعات الاسكان لنقل باقى سكان العشوائيات الخطرة إليها .

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد قام بتوزيع مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً والمرأة المعيلة بمساكن المحروسة بحي السلام ثان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .



وأشاد محافظ القاهرة بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية فى توفير حياة كريمة للمواطنين مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين .



وأكد محافظ القاهرة على استمرار الجهود التى تبذلها الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والنهوض بمستوي المعيشة والخدمات المقدمة لهم مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص .



وتعد مساكن المحروسة إحدى مشروعات الإسكان التي أقامتها الدولة بديل العشوائيات على أرض المحافظة وساهمت في تطوير العاصمة والتخلص من المناطق العشوائية بها سواء المناطق غير الآمنة أو المناطق الآمنة غير المخططة ، كما ساهمت في تحسين حالة قاطنيها وتوفير حياة كريمة لهم بمساكن آمنة تتوافر بها كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة لم تهتم ببناء وحدات سكنية حضارية فى المناطق بديل العشوائيات فقط بل ركزت كل جهودها على تطوير الانسان القاطن بها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له .

IMG-20210425-WA0023

IMG-20210425-WA0022

IMG-20210425-WA0021

IMG-20210425-WA0018

IMG-20210425-WA0020