أسامة الأزهري: جهاز المخابرات موجود منذ عهد الرسول وهذا الدليل

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن الصحابي حذيفة بن اليمان، أطلق عليه حامل سر رسول الله لأنه كان مؤهلًا لذلك، لما له من مواقف جعلت النبي يثق فيه لدرجة يحمل أسراره ويؤتمن على أسماء المنافقين.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد الدريني ببرنامج "رجال حول الرسول" المُذاع عبر فضائية "دي إم سي" مساء الأحد: "الصحابي الجليل سيدنا حذيفة بن اليمان كان في صغره له تصرفات تجعله مؤهلًا لما وصل إليه من مكان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد شهد موقفًا غريبًا وطريفًا، استطاع من خلاله التقاط مهارة العلاقات والتعاقدات، حيث خرج هو وأبوه، فأسرتهم قريش".