الأردن يؤكد دعمه الكامل لمصر في حماية حقوقها المائية ومفاوضات سد النهضة

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الأحد، دعم بلاده الكامل لمصر في جهودها لحماية حقوقها المائية التي تعد جزءًا من الأمن القومي العربي.

جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية بين الوزير الأردني ونظيره المصري سامح شكري الأحد، كما بحثا التطورات الخطيرة التي تشهدها مدينة القدس المحتلة، وأكدا ضرورة وقف إسرائيل جميع الاعتداءات والإجراءات الاستفزازية من أجل إنهاء التوتر واستعادة الهدوء، وذلك حسب وكالة "عمون" الأردنية.

وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، واستعرضا التطورات الإقليمية في سياق عملية التنسيق والتشاور المستمرة بين البلدين الشقيقين.

وأطلعَ شكري الصفدي خلال الاتصال على نتائج جولته الإفريقية لبحث تطورات سد النهضة.

وأكد «الصفدي»، في هذا السياق، دعم الأردن الكامل لمصر في جهودها لحماية حقوقها المائية التي تشكل جزءًا من الأمن القومي العربي، وموقفها المستهدف حل قضية سد النهضة على أساس القانون الدولي وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

ودان شكري والصفدي أعمال العنف والتحريض التي تقوم بها مجموعات متطرفة ضد الفلسطينيين في البلدة القديمة في القدس المحتلة ومطالبًا إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقفها فورًا.

وأكدت القاهرة وعمان استمرار جهودهما واتصالاتهما مع المجتمع الدولي من أجل إلزام إسرائيل تحمل مسئولياتها وفق القانون الدولي وتوفير الحماية للفلسطينيين، كما حذر الوزيران من تصاعد حدة الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد المقدسيين وإعاقة وصولهم إلى المسجد الأقصى المبارك والحرم القدس الشريف، والتي تصاعدت منذ بداية شهر رمضان المبارك، وشددا على ضرورة وقف هذه الأعمال والانتهاكات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

وأكد الصفدي وشكري أهمية قيام المجتمع الدوليّ بتحرك فاعل لكسر الجمود في جهود عملية السلام، والعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وكان وزير الخارجية سامح شكري التقى الأسبوع الماضي قيس سعيد رئيس جمهورية تونس في المحطة الأخيرة من الجولة التي يقوم بها حاليًا لعدد من الدول الإفريقية، وسلمه رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتناولت الرسالة آخر تطورات ملف سد النهضة وموقف مصر تجاهها.