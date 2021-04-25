رئيس وزراء العراق يدعو للتكاتف ورفض المزايدات السياسية بالكوارث الوطنية

دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى التكاتف ورفض المزايدات السياسية بالكوارث الوطنية.



وقال الكاظمي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وأوردتها قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد إن الحكومة تواصل سلسلة اجتماعات بدأت في لحظة فاجعة مستشفى ابن الخطيب وحتى الآن، كجزء من واجب الحكومة في تحديد المقصرين ومحاسبتهم أيا كانت عناوينهم.



وأضاف أن الاجتماعات تهدف أيضًا إلى رعاية الضحايا وعوائلهم، ومنع تكرار مثل هذه الأحداث المؤلمة.

جدير بالذكر أنه قد أعلنت الحكومة العراقية، الأحد، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح قتلى مستشفى "ابن الخطيب"، معتبرة ما حصل "مسّاً بالأمن القومي العرال

دت مصادر طبية عراقية بوفاة 27 شخصا على الأقل، وإصابة العشرات، من جراء حريق اندلع في مستشفى جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بتسجيل حالات اختناق من جراء انفجار أنابيب أوكسجين في مستشفى "ابن الخطيب" بمنطقة جسر ديالى، يخضع فيه المرضى المصابون بفيروس كورونا للعلاج.

وقالت مصادر طبية إنّ الحريق نجم عن انفجار سببه "عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلّقة بتخزين اسطوانات الأوكسجين"، في حين أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجال إطفاء يحاولون إخماد النيران في المستشفى، بينما كان المرضى وأقاربهم يحاولون الفرار من المبنى.

ونقل البيان الحكومي عن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قوله خلال الاجتماع الطارئ إنّ "مثل هذا الحادث دليل على وجود تقصير لهذا وجّهت بفتح تحقيق فوري والتحفّظ على مدير المستشفى ومدير الأمن والصيانة وكلّ المعنيين إلى حين التوصّل إلى المقصّرين ومحاسبتهم".

وشدّد الكاظمي على أنّ "الإهمال بمثل هذه الأمور ليس مجرّد خطأ، بل جريمة يجب أن يتحمّل مسؤوليتها جميع المقصّرين"، مطالباً بأن تصدر "نتائج التحقيق في حادثة المستشفى خلال 24 ساعة ومحاسبة المقصّر مهما كان"، وفق ما نقلت "فرانس برس".