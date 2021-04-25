على سعدة يكتب.. ديليسبس ليس استعماريًا أو خائنًا

يؤلمنى ويصيبنى بالاشمئزاز أن أرى إحدى الكاتبات المرموقات وأحد النواب «المشهورين بالأكل على كل الموائد» يزوِّران التاريخ عن عمد أو جهل.. ويؤيدان جريمة حرمان المدينة الجميلة بورسعيد من أحد أهم رموز تاريخها «تمثال ديليسبس الرائع» بعد أن تم اختطافه وإخفاؤه داخل نقاب ونقله إلى خارج المدينة فى جنح الليل.

وجدت أنه من واجبى أن أسرد تاريخ فرديناند ديليسبس الحقيقى لكل من لم يقرأ عنه أو من قرأ التشويه الفج لتاريخ الرجل.

تبدأ القصه حينما أوفد نابليون ماتيوى ديليسبس «والد فرديناند» مبعوثًا شخصيًا إلى مصر عام 1803، وكان مقربًا لشيوخ الأزهر، خاصة علماء الديوان الذى كان نابليون قد أسسه فى القاهرة، وحصل أثناء فترة الفراغ السياسى فى مصر منذ عام 1801 إلى 1805‏ على الطابع الخاص الذى يميز الضابط الألبانى محمد على، فاقترب منه قبل أن يقربه إليه، ثم يقربه من العلماء‏، وما لبث أن تولى محمد على حكم مصر بإرادة شعبية، واستدعى نابليون ماتيو ديليسبس وحل محله فرنسى آخر هو دوروفيتى، الذى أصبح المستشار الفعلى السياسى والعسكرى والإدارى لمحمد على،‏ وكان آخر ما طلبه ماتيو ديليسبس من محمد على قبل رحيله هو الأخذ بيد ابنه الوليد فرديناند‏.

فى عام 1840 وضع المهندس الفرنسى لينان دى بلفون بك مشروعًا لشق قناة مستقيمة تصل بين البحرين الأحمر والأبيض وأزال التخوف السائد من علو منسوب مياه البحر الأحمر على البحر المتوسط وأكد أن ذلك لا ضرر منه.

وفى 15 أبريل 1846 أنشأ «السان سيمونيون» بباريس جمعية لدراسات قناة السويس وأصدر المهندس الفرنسى بولان تالابو تقريرًا فى أواخر عام 1847 مبنيًا على تقرير لينان دى بلفون أكد فيه إمكانية حفر قناة تصل بين البحرين دون حدوث أى طغيان بحرى.

وبعد أن تولى سعيد باشا حكم مصر فى 14 يوليو 1854 تمكن فرديناند ديليسبس، الذى كان مقربًا من سعيد باشا، من الحصول على فرمان عقد امتياز قناة السويس الأول، وكان مكونًا من 12 بندًا، أهمها حفر قناة تصل بين البحرين ومدة الامتياز 99 عامًا من تاريخ فتح القناة.

قام ديليسبس برفقة المهندسين لينان دى بلفون بك وموجل بك بزيارة منطقة برزخ السويس فى 10 يناير 1855؛ لبيان جدوى حفر القناة، وأصدر المهندسان تقريرهما فى 20 مارس 1855، الذى أثبت سهولة إنشاء قناة تصل بين البحرين.

وقام ديليسبس بتشكيل لجنة هندسية دولية لدراسة تقرير المهندسين وزاروا منطقة برزخ السويس وبورسعيد وصدر تقريرهم فى ديسمبر 1855، وأكدوا إمكانية شق القناة وأنه لا خوف من منسوب المياه؛ لأن البحرين متساويان فى المنسوب، وأنه لا خوف من طمى النيل، لأن بورسعيد شاطئها رملى.

وفى 5 يناير 1856 صدرت وثيقتان، هما عقد الامتياز الثانى وقانون الشركة الأساسى. ولما كانت خزائن مصر شبه خاوية، والخديو يشترط نصيبًا لمصر من إيرادات القناة، فقد اتفق مع الشركة الفرنسية على أن تكون حصة مصر مقابل توريد عمالة مصرية للمشاركة فى أعمال الحفر، وعليه تم الاتفاق على توريد ٢٠ ألف عامل مصرى.

اضطر ديليسبس لاستقدام عماله من دول مجاورة، مثل اليونان وقبرص وإيطاليا وبرواتب أعلى من المصريين، مما أثار حفيظتهم، فاضطر لمساواتهم بالعمالة الأجنبية وأنشأ مسجدًا لهم كل ٢٠ كيلومترًا.

بالطبع لم تكن هناك معدات ميكانيكية «حفارات أو كراكات» فكان الحفر يتم يدويًا.. واستمر الحفر لمدة 10 سنوات من عام 1859 حتى 17 نوفمبر عام 1869 «عهد الخديو إسماعيل».

وفى أثناء دراسة الخديو إسماعيل فى فرنسا أعجب بالإمبراطورة الفرنسية أوجينى إسبانية المولد، التى تعلمت اللغة الإنجليزية، ولكن لم يعبر لها عن حبه فى ذلك الوقت، وفوجئ بعد ذلك بأنها تزوجت بنابليون الثالث إمبراطور فرنسا، فحزن الخديو حزنًا شديدًا.

وبدأت قصة حب الإمبراطور نابليون الثالث بأوجينى عندما حارب جميع عائلته لكى يتزوجها، لأن أوجينى ليست من الدم الملكى وليست فرنسية، ولكن فى نهاية المطاف تزوجا، وأحبها حبًا شديدًا، وأسفر زواجهما عن طفل سمى لويس، واستطاعت أوجينى أن تكسب قلوب جميع الشعب الفرنسى، وأخذت الكثير من الصلاحيات السياسية والمجتمعية.

حتى جاء اليوم الذى دعاها الخديو إسماعيل لزيارة مصر بمناسبة افتتاح قناة السويس عام 1869، ولاحظ الجميع أن الخديو إسماعيل بالغ فى الاحتفال بها، حيث أمر ببناء قصر فى الزمالك لها قبل زيارتها مصر بـ6 سنوات تقريبًا، وكان يشبه قصرها فى مدينة غرناطة، بالإضافة إلى أنه أنشأ طريق الهرم، لأنه عرف أنها تود زيارة الأهرامات، وقالت أوجينى عن استقبال الخديو لها «لم أر فى حياتى استقبالًا أروع من استقبال دول الشرق لى».

وعندما علم نابليون الثالث بذلك كان غضبه شديدًا للغاية، وأمر برجوع الإمبراطورة أوجينى إلى فرنسا فى الحال، فزاد الأمر تعقيدًا عندما أعطى الخديو إسماعيل هدية لها، وهى عبارة عن غرفة نوم من الذهب الخالص، ومعها ياقوتة حمراء مكتوبًا عليها «عينى ستظل معجبة بك إلى الأبد».

وبالفعل رجعت الإمبراطورة إلى فرنسا ونشب خلاف كبير بينها وبين الإمبراطور نابليون الثالث، ولكن سرعان ما دخلت فرنسا الحرب ضد إسبانيا، وهزم نابليون الثالث هزيمة ساحقة، فعاشت أوجينى حياة تعيسة بعد أن سرق خدامها مجوهراتها وملابسها، فهربت إلى إنجلترا هى وابنها لويس.

وعندما أتمت 77 من عمرها، حنت أوجينى للرجوع مرة أخرى إلى مصر، فعادت متنكرة وأقامت فى أحد الفنادق ببورسعيد، ويقال إنها اعتادت زيارة القصر الملكى للخديو فى عهد الخديو عباس حلمى الثانى، لزيارة أرامل الخديو إسماعيل.

نعود للخديو إسماعيل الذى تكفل بإقامة حفل افتتاح عالمى لقناة السويس ودعوة الملوك والرؤساء من كل دول العالم على حساب الحكومة المصرية، التى تكبدت أكثر من 4 ملايين جنيه مصاريف هذا الحفل، وعلى إثر ذلك اشترت إنجلترا حصة مصر فى أسهم قناة السويس.

عذرًا للإطالة، لكن التاريخ يؤكد أن ديليسبس لم يفرض على المصريين السخرة، كما يدعى الجهلاء، وأن الحفر اليدوى للقناة تم بعدد ٢٠ ألف مصرى، بالإضافة لخمسة أضعافهم من الأحانب «يقول الجهلاء إن هناك ١٢٠ ألف مصرى ماتوا من السخرة أثناء حفر القناة».

وإذا كانت هناك سخرة لحفر القناة فبماذا نسمى من بنوا الأهرامات؟

شائعه أخرى ساذجة أطلقها الجهلاء لتشويه الرجل.. وهى أن ديليسبس قام بخديعة أحمد عرابى وتعهد له بأن الإنجليز لن يمروا من قناة السويس.. وهى تهمة باطلة وغبية.. فأحمد عرابى كان أميرالاى فى الجيش «أى برتبة عميد حاليًا» وخبرته القتالية ضعيفة، وتمت هزيمته فى التل الكبير «وليس فى بورسعيد أو بالقرب من خط القناة» من الإنجليز فى حرب دامت ثلاثين دقيقة فقط، ليتم احتلالنا بعدها ٧٤ عامًا.

وكشفت كتب التاريخ عن 4 خونة كانوا السبب الرئيسى فى الهزيمة التى تعرض لها العرابيون، وهم محمد باشا سلطان رئيس الحزب الوطنى، الذى وزع الذهب على بدو الصحراء الشرقية، وعلى رأسهم الخائن الثانى، سعيد الطحاوى الذى كان مرشدًا لعرابى وجاسوسًا عليه، والثالث، على يوسف الشهير «بخنفس» وقبيل المعركة كان عرابى فى خيمته يقرأ الأوراد والأدعية، فجاءه الطحاوى يقسم له بأن الإنجليز لن يهجموا قبل أسبوع ثم ذهب لقائد الإنجليز «ولسى» وطمأنه بأن المصريين سينامون ليلتهم نوم الأبرار، ويزحف الإنجليز فى الظلام ويصل الإنجليز إلى الخط الأمامى للجيش العرابى.

بينما كان عبدالرحمن حسن، قائد فرقة السوارى، هو الخائن الرابع، الذى كان يتعين على فرقته أن تكون فى المواجهة بل كان يعلم بنبأ الهجوم، فتحرك بجنوده بعيدًا عن أرض المعركة، ليمر الإنجليز بسهولة.

العيب كل العيب ألا نقرأ التاريخ ونصدق بعض الجهلاء ونمحو وندمر آثارنا التاريخية.