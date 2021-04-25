الأحد 25 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة دمياط تصدر بيانا حول التحويل لكلية طب بشري من الكليات المناظرة

جامعة دمياط
جامعة دمياط

أصدرت كلية الطب البشري بجامعة دمياط، بيانا، حيث يتردد عدد من طلاب و طالبات كليات الطب بالجامعات الحكومية المختلفة على كلية الطب بجامعة دمياط للاستفسار عن إمكانية تحويلهم عند تشغيل الكلية من الجامعات المختلفة إلى كلية طب جامعة دمياط، و تقديرًا من الجامعة لهؤلاء الطلاب و حرصًا على وقتهم و تطبيقًا لقرار مجلس الجامعة بتقليص عدد الزائرين للجامعة كأحد الإجراءات الاحترازية لتقليل الأعداد بداخل الجامعة قدر المستطاع؛ أعلنت  إدارة الجامعة انه لا تزال هناك إجراءات يتم استيفاؤها من أجل بدء الدراسة بكلية الطب البشري.

 

كما أكدت الكلية في بيانها اليوم الأحد، أنه في حال الحصول على القرار الوزاري ببدء الدراسة فستبدأ فقط بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة لهذا العام فقط فى ضوء نتيجة مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي و بحسب مجموع درجاتهم، و هذا هو المقصود ببدء الدراسة أي تبدأ قبول طلاب يدرسون فى أول عام.

 

وأكمل البيان أن الكليات الجديدة بصفة عامة لا تقبل تحويل طلاب من كليات مناظرة بالجامعات الأخرى من الفرقة الثانية (الفرقة الأولى فى حالة الكليات التى بها إعدادي مثل كليات الطب) أو ما بعدها، و تقبل الأسماء الواردة فقط من مكتب التنسيق، و كان هذا هو الحال مع كل الكليات الخمس الجديدة التى بدأت فيها الدراسة بالجامعة، و هو ما يطبق بباقى الجامعات الحكومية، و ذلك لاعتبارات كثيرة و منها اختلاف لوائح الكليات و ما يترتب عليه من إمكانية تحميل الطلاب بمواد إضافية قد تؤدي لرسوبهم.

 

 هو ما يطبق بباقى الجامعات الحكومية، و ذلك لاعتبارات كثيرة و منها اختلاف لوائح الكليات و ما يترتب عليه من إمكانية تحميل الطلاب بمواد إضافية قد تؤدي لرسوبهم.

جامعة دمياط كلية الطب دمياط رئيس جامعة دمياط الطب البشري

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