بالأسماء.. تفاصيل حركة التنقلات والتكليفات الجديدة لرؤساء شركات البترول

أصدر المهندس طارق الملا وزیر البترول والثروة المعدنیة، حركة التنقلات والتكلیفات الجديدة لرؤساء الشركات البترول، ونواب رؤساء الهیئة والشركات القابضة، بهدف دعم المواقع البترولیة بالكفاءات، اللازمة لتحقیق الأهداف المستقبلیة المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة، حیث شملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت وسوف تخلوا بخروج شاغلیها لسن التقاعد القانوني، وشملت الحركة التالي أسماؤهم:

تفاصيل حركة التنقلات والتكليفات الجديدة لرؤساء شركات البترول

- المهندس مجدي عبدالفتاح توفیق عبداالله - نائبا للرئیس التنفیذي للهیئة للنقل والتوزیع وعضوا بالمجلس التنفیذي للهیئة بالهیئة المصریة العامة للبترول.

- عادل فاروق عیاد متري - نائبا لرئیس الشركة للشئون المالیة والتجاریة وعضوا بمجلس الإدارة بشركة جنوب الوادي المصریة القابضة للبترول

- المهندس معتز خليل إبراهيم عبدالفتاح - نائبا لرئيس الشركة للتخطيط والمشروعات وعضوا بمجلس الإدارة بشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول.

تفاصيل حركة التنقلات والتكليفات الجديدة لرؤساء شركات البترول

- المهندس أيمن محمود نجيب على نجيب - رئيسا لمجلس إدارة شركة التعاون للبترول.

- الكيميائي هشام فتحي عبدالله أيوب - رئيسا لمجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول.

- المهندس مبروك عبدالله عامر الشقيدي - رئيسا لمجلس إدارة شركة العامرية لتكرير البترول اعتبارا من 24 يوليو 2021.

- د.م. نائل عبدالرحمن محمد درويش - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات (إيبروم).

- المهندس أحمد فؤاد سيد أحمد أبوجندية- رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للإسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت).

تفاصيل حركة التنقلات والتكليفات الجديدة لرؤساء شركات البترول

- الكيمائي صلاح جابر بهنسي - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب الشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (إنربك)

- المهندس أحمد بهجت محمد عبدالفتاح على بهجت - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية للبترول.

- المهندس حسانين محمد حسانين حسن - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الغاز الطبيعي للسيارات (کارجاس).

- المهندس عبدالناصر عبدالرحمن سيد مصطفى - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أمل للبترول اعتبارا من 6 مايو 2021.

تفاصيل حركة التنقلات والتكليفات الجديدة لرؤساء شركات البترول

- أحمد محمد عبد المطلب موسى - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز (بوتاجاسكو).

- مصطفى السيد أحمد إبراهيم - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السهام البترولية.

- المهندس هيثم سيد بدوي محمد - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر (I.D.m.

- الكيميائي هشام ریاض حسين سليمان - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للإضافات البترولية (اکبا) اعتبارا من 6 مايو 2027

تفاصيل حركة التنقلات والتكليفات الجديدة لرؤساء شركات البترول

- المهندس عمرو أحمد فتحي عبدالغني - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات الغاز اعتبارا من 22 مايو 2021

- المهندس محمد على أحمد صادق سيد - مديرا عاما تنفيذيا للشركة الوطنية للخدمات البترولية (نبسكو) اعتبارا من 22 مايو 2021

- د.م. / خالد أحمد محمد عقل - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإنتاج الستيرين والبولى ستيرين (إستيرنكس) اعتبارا من 27 مايو