الأحد 25 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 39 لتحرير سيناء

البريد
البريد

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاري بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء والذي يوافق ٢٥ أبريل من كل عام وهو اليوم الذي استطاعت فيه مصر تحرير أرض سيناء واستردادها.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن عيد تحرير سيناء يجسد ذكرى خاصة عند جميع المصريين ويعد يوم من الأيام الفارقة في تاريخ مصر، حيث أنه شهد تتويج ملحمة أكتوبر المجيدة، التي استطاع فيها الجيش المصري الإنتصار واستعادة كرامة العسكرية المصرية، والبدء في مفاوضات السلام، حتى تمت استعادة كل شبر من أرض سيناء لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاري لتوثيق هذا الحدث الهام.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن تصميم طابع الاحتفال بذكرى تحرير سيناء يضم خريطة سيناء ملونة وتم إلغاء باقي ألوان الخريطة ليشير بطريقة فنية إلى أهمية أرض سيناء، كما تم كتابة عيد تحرير سيناء بالخط العربي الأصيل بالإضافة إلى علم مصر في منتصف الطابع على أرض سيناء في إشارة إلى عودتها إلى مصر، كما تم إضافة بعض الأضواء على خريطة سيناء في إشارة إلى عودة الحياة والاستقرار، بالإضافة إلى الحمام الأبيض على جانبي سيناء للتعبير عن أنها أرض السلام والإشارة إلى مستقبل مشرق.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن البريد المصري يحرص دائماً على إصدار الطوابع التذكارية في المناسبات والأحداث الهامة تخليداً لذكرى تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.

وجدير بالذكر أن مقاس الطابع (٣ سم في ٥ سم) مؤمن متعدد الألوان أوفست وقيمته ٥ جنيهات ومزود بتقنية ال QR Code والتي تمكن هواة الطوابع والمتابعين من الحصول علي مزيد من المعلومات المتعلقة بالطابع.

طابع بريد تذكاري الهيئة القومية للبريد مصر احتفالية عيد تحرير سيناء الجيش المصرى

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