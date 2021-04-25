بريطانيا ترسل أجهزة تنفس صناعي للهند في ظل ارتفاع إصابات كورونا

أعلنت الحكومة البريطانية عن إرسال أجهزة تنفس صناعي؛ لمساعدة الهند في مواجهة أزمة نقص الأكسجين في ظل ارتفاعات قياسية في الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة (الجارديان) البريطانية- في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد- بأن الدفعة الأولى من الأجهزة سترسل غدًا الإثنين، موضحة أن الأجهزة تبلغ حمولتها سعة تسع حاويات محمولة جوًا، وتشمل نحو 600 جهاز تنفس اصطناعي.

ووفقًا للتقرير، تتضمن حزمة المساعدات البريطانية 495 مكثفًا للأكسجين، للمساعدة في استخراج الأكسجين من الهواء عند نفاد أنظمة المستشفىات الهندية، ومن المتوقع أن تصل إلى نيودلهي بعد غد الثلاثاء مع شحنات أخرى سيتم إرسالها تباعًا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

ومن جانبه، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الأول الجمعة، عن استعداد بريطانيا للوقوف بجانب الهند ومساعدتها من الأوضاع المقُلقه جراء انتشار سلالة فيروس كورونا المتحور فيها.. وقال جونسون: "سنفعل ما بوسعنا ونبحث ما يمكن القيام به لمساعدة ودعم شعب الهند"، واصفًا الهند بأنها "شريك عظيم".

وكانت وزارة الصحة الهندية قد أعلنت أمس السبت عن تخطى إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس حتى الآن 16.2 مليون إصابة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة به إلى 186 ألفًا و920 حالة وفاة.