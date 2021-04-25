الأحد 25 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مرتل كنسي يصحح مفهوم خاطئ حول البصخة المقدسة

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة أورشليم.

وقال المرتل حنا لاونديوس، مرتل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في محافظة المنيا، في تصريحات خاصة، إن البعض يظن أن البصخة المقدسة تبدأ من يوم أحد الشعانين مساءً، أي ليلة الاثنين، إلا أن ذلك خاطئ فالبصخات تبدأ من يوم أحد الشعانين نفسه، لأن يوم أحد الشعانين به ساعتين من ساعات البصخة المقدسة تصليان هما الساعة التاسعة والساعة الحادية عشر من يوم احد الشعانين.

وأشار حنا إلى أن هناك مدرستين الأولى تصلي الساعتين عقب انتهاء صلاة الجناز العام مباشرة، والمدرسة الثانية تفيد بانصراف الشعب والعودة مساء لتأديتهما قبيل صلوات البصخة الخاصة بليلة الاثنين مباشرة.

وتصلي الكنيسة في الساعة التاسعة من يوم أحد الشعانين هدة قراءات هي: مراثي ارميا 1:1-4 + صفنيا 3:11-20+ مزامير 8:2-3 + متى 21:10-17

وقراءات الساعة الحادية عشرة من يوم أحد الشعانين هي: إشعياء 48:12-22 + ناحوم 1:2-8 + مزامير 8:1,2 +متى 20:20-28

وفي ليلة الاثنين تقرأ الكنيسة عدة قراءات أخرى هي 

الساعة الأولى من يوم ليلة يوم الاثنين المبارك: صفنيا 1:2-12+ مزامير 27:6-8 + يوحنا 12:20-36

الساعة الثالثة من يوم ليلة يوم الاثنين المبارك: صفنيا 1:14-2:2 + مزامير 28:9,2 +لوقا 9:18-22

الساعة السادسة من يوم ليلة يوم الاثنين المبارك: يوئيل 1:5-15 + مزامير 29:1-2 + مرقس 10:32-34

الساعة التاسعة من يوم ليلة يوم الاثنين المبارك: ميخا 2:3-10 + مزامير 17:6,1+ مرقس 8:27-33

الساعة الحادية عشرة من يوم ليلة يوم الاثنين المبارك: ميخا 3:1-4 + مزامير 18:17-18 + متى 17:19-23

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