بالأرقام.. تطوير الريف المصري والارتقاء بقرى ونجوع مصر ضمن «حياة كريمة»

خلال شهر سبتمبر الماضي، وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق المرحلة الثانية من برنامج حياة كريمة، وبالفعل تم الإعلان عن هذه المرحلة، والتي تستهدف تطوير الحياة في الريف المصري والارتقاء بقرى ونجوع مصر.

وتأتي محافظات الوجه القبلي في صدارة محافظات تلك المرحلة، ومنها (أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد والفيوم وبنى سويف)، بالإضافة إلى المحافظات الريفية بالوجه البحري، (الشرقية والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والإسكندرية والإسماعيلية ودمياط والجيزة والبحيرة وكفر الشيخ).

في البداية تم تخصيص إجمالي استثمارات وصلت إلى 9.6 مليار جنيه، والتي تستهدف قري ريفية، في 14 محافظة، معظمها في وسط وجنوب صعيد مصر، تصل بهم نسب الفقر من 50% إلى 70%..

وقد أنجزت حياة كريمة خلال المرحلة الأولى منها عدد من المشروعات الحيوية الهامة، نُفذت في 277 قرية، تتجاوز نسبة الفقر فيها 70%، بإجمالي مخصصات 103 مليارات جنيه للمبادرة من أجل غير القادرين، وتطوير القرى الأكثر احتياجا، لتوفير كل المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.

الاستثمارات المخصصة للمرحلة الثانية

وبعد توجيهات الرئيس السيسي ببدء تنفيذ برامج ومشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة، فقد استهدفت المرحلة الثانية تطوير 1443 تجمعا ريفيا من قرى ونجوع وتوابع في 51 مركزا فى 20 محافظة، ويبلغ عدد إجمالى الاستثمارات المخصصة للمرحلة 150 مليار جنيه، ويبلغ عدد إجمالي المستفيدين من المرحلة 18 مليون مستفيد.

البنية التحتية

وتصدر قطاع البنية التحتية اهتمام "حياة كريمة" إذ تم بالفعل تغطية 47 قرية بخدمات الصرف الصحي باستثمارات أكثر من مليار جنيه، وزيادة معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 86% إلى 94% ومضاعفة كمية المياه المنتجة بالقرى المستهدفة من 74 ألف م3/يوم إلى 141 م3/يوم بإجمالي استثمارات تبلغ 128 مليون جنيه.

المشروعات المستهدفة

المرحلة الثانية من حياة كريمة تستهدف إنجاز 5026 مشروعاً، سيتم تنفيذها فى 51 مركزا على مستوى المحافظات المستهدفة بما يمثل 100% من النطاق الجغرافى المستهدف، فيما وصل إجمالي المشروعات التي يجرى تنفيذها نحو 798 مشروعاً على أرض المحافظات، وذلك ضمن البرنامج القومى الشامل لتطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية.

وبحسب ما أعلنته وزارة التنمية المحلية فإنه تم رصد 200 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى لمشروع تطوير القرى.

تتضمن تلك المشروعات تكلفة تأهيل المنازل والتي يأتي على رأس أولوليات البرنامج، إذ تصل تصل إلى نحو 100 ألف منزل بالقرى المستهدفة.