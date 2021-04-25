سامية إسماعيل ياسين: لن نسمح بالإهانة.. ومخرج «موسى»: مستغرب من الحكم السريع

بمجرد ذكر اسمه تسترجع صورته المحفورة في ذاكرتك وتتذكر صوته المميز وأسلوبه الكوميدي البسيط، إنه إسماعيل ياسين «أبو ضحكة جنان»، الذي أثارت الحلقة الـ14 من مسلسل «موسى» للفنان محمد رمضان جدلا كبيرا بسببه.

عائلة ياسين: مش هنسيب حقه



اعتبرت سامية شاهين، أرملة المخرج ياسين إسماعيل ياسين، أن هذا المشهد لا يليق بتاريخ إسماعيل ياسين، ولا يجب عرضه، وهذه المرة ليست الأولى التي يتنقده فيها.

وأضافت في تصريحات لـ«الدستور» أن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام حتى وإن اعتذر عنه محمد رمضان، وبالفعل تقدمت العائلة بشكوى في نقابة المهن التمثيلية ضده للحصول على حقه الأدبي، مطالبة محمد رمضان ومخرج العمل محسن سلامة باعتذار رسمي.

وأكدت أنه سيتم مقاضاته أيضًا عبر القضاء المصري حتى لا يكرر فعلته هذه مرة أخرى كما حدث في السابق، قائلًة: «مش هنسيب حقه المرة دي والموضوع مش هيعدي كدا ولا هننسي بمرور الوقت، دا تاريخ ولن نسمح لأي شخص باهانته نهائيًا».

مخرج العمل: اتفرج وبعدين أحكم

وفي السياق، استنكر مخرج العمل محمد سلامة سرعة رد فعل الجمهور دون مشاهدة باقي الحلقات الخاصة بمسلسل «موسى» وستوضح أن الهدف ليس الإهانة نهائيًا، وإنما سيكون باب لدخول موسى إلى عالم الفن.

وكتب «سلامة» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أنا مقتنع إن شغلتي مخرج ومكان الرد بيبقي داخل العمل مش على فيس بوك وتسرع الناس بالحكم على الأشياء غريب».

وأضاف: «لما تشفوا بقية مشاهد الشخصية ومين ده تبقوا تحكموا».

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق ومصطفي غريب وعدد آخر من الفنانين والفنانات، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الصعيدي.