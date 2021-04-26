منها «بطن البقرة».. الأرقام تتحدث عن جهود الدولة في القضاء على «سرطان العشوائيات»

واصلت الدولة تطوير العشوائيات، بالإضافة إلى إزالة المناطق الموبوءة، فقد جرى العمل على إزالة العشوائيات بمنطقة بطن البقرة في محافظة القاهرة، فيما تم نقل السكان لوحدات الأسمرات.

بطن البقرة

تعد منطقة بطن البقرة إحدى البؤر العشوائية الموبوءة بمحافظة القاهرة، والتي خططت الدولة للقضاء عليها، إذ تمثل واحدة من أخطر المناطق التي تُهدد سلامة وأمن المجتمع.

حققت الدولة نجاحًا في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية لاسيما ملف القضاء على العشوائيات وبناء مجتمعات عمرانية حديثة، وتستعرض "الدستور" أبرز إنجازات الدولة في هذا الملف بحسب الأرقام الرسمية المعلنة.

الأسمرات الأكبر

ويعد مشروع الأسمرات الكائن بالمقطم، أكبر المشاريع التى تم تنفيذها على 3 مراحل مختلفة، ويضم الأسمرات 3 حوالي 7440 وحدة سكنية فى 124 عمارة، بها أسانسير، وتتكون من أرضى و9 أدوار متكررة، وتحتوى كل عمارة على 60 وحدة، و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام.

وتضم مشروعات الإسكان البديلة للعشوائيات كافة الخدمات والمرافق، فيحتوى الأسمرات 3 على 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم، وحمامى سباحة، ومبنى اجتماعى، وحديقة أطفال، و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة، و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها، وساحة انتظار سيارات 9 آلاف سيارة.

وأعلن صندوق تطوير العشوائيات، في وقت سابق، أنه الدولة المصرية نفذت 414 ألف وحدة سكنية بتكلفة 51 مليار جنيه في إطار مشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يعادل 38% منها بالمحافظات، وجار تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى بتكلفة 37 مليار جنيه.

حياة كريمة

الحكومة نجحت في توفير حياة كريمة للمواطنين داخل هذه المناطق، بعد تنفيذ 165.958 ألف وحدة في 298 منطقة تم تطويرها بتكلفة 41 مليار جنيه، بجانب أنه جار تنفيذ 74.927 ألف وحدة أخرى في 59 منطقة جار تطويرها بتكلفة 22 مليار جنيه.

تكلفة تطوير

وقدرت إجمالي تكلفة استثمارات مشروعات المدن الجديدة في محافظات الصعيد موزعة على عدد من القطاعات بينها 13.2 مليار جنيه في قطاع الإسكان، لإنشاء 130892 وحدة سكنية بالإضافة إلى 389 مليون جنيه في قطاع تطوير العشوائيات لتطوير 94 منطقة بها 36869 وحدة سكنية.

تعمل الدولة حاليًا على تطوير 17 منطقة أخرى بتكلفة إجمالية 318 مليار جنيه، فيما قد أنجز صندوق تطوير العشوائيات تطوير 53 منطقة غير مخططة بالفعل خلال الفترات الماضية.