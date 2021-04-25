الأحد 25 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«مفيش حاجة تستاهل».. نص «خناقة» حسام حسن ورمضان صبحي

جريدة الدستور

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن نص ما حدث بين رمضان صبحي لاعب الفريق مع حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري بين شوطي لقاء الفريقين بالأمس.
وتفوق بيراميدز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد بالأمس ضمن منافسات بطولة الدوري.
وقال المصدر: "حسام حسن كان موجه حديثه لأحمد الغندور حكم مباراة الأمس ويعترض على بعض قراراته، في الوقت الذي كان فيه رمضان صبحي موجه نظره إلى حسام حسن".
وتابع المصدر: "حسام حسن لاحظ نظر رمضان صبحي له بشكل زائد وقال له "بتبص ليه كده "، ورد رمضان عليه "بتعترض ليه كده مفيش حاجة تستاهل كل ده".
ورد حسام حسن عليه "بس يبني"، ليرد رمضان عليه ولكن بشكل حمل عصبية زائدة منه قبل أن تشتعل الأزمة بين الطرفين".
ونجح بيراميدز في تحقيق الانتصار في لقاء الأمس بهدفين عن طريق محمد حمدي وإريك تراوري ليستعيد الفريق ثقته على الصعيد المحلي.

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