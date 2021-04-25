السيطرة على حريق شقة سكنية في حدائق الأهرام

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة، مساء اليوم، من السيطرة على حريق شبّ في شقة سكنية بحدائق الأهرام دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البداية كانت عندما ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بالجيزة بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام، ليتم الدفع بسيارات إطفاء، وتمت محاصرة النيران وإخمادها، والسيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي، دون وقوع إصابات، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية بكفرالزيات، الأحد، من السيطرة على حريق شب فى شقة سكنية بمنطقة عزبة حسيبة، حيث تبين من المعاينة أن النيران أتت على جميع محتويات الشقة دون وجود خسائر في الأرواح.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالدور السادس، بنطاق حى حسيبه بمدينة كفرالزيات، تم الانتقال على الفور وإخماد النيران.

وكشفت التحريات الأولية عن أن ماسًا كهربائيًا وراء الاشتعال، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.