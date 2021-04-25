الأحد 25 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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الخضروات والزبادي.. كيف يمكن القضاء على العطش أثناء الصيام؟

العطش في رمضان
العطش في رمضان

يواجه جميع الناس العطش الشديد أثناء النهار وطوال وقت صيام شهر رمضان المبارك بسبب عوامل عديدة منها ارتفاع درجة الحرارة، أو بذل مجهود زائد أو عدم تناول كميات كبيرة من السوائل في فترة بين الإفطار والسحور. 

لذلك يتحدث اليوم للدستور الدكتور رامي صلاح الدين أخصائي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي عن طرق للتغلب على العطش في نهار شهر رمضان المبارك حتى لا يتأثر الجسم بالعطش.

-  تجنب تناول المخللات:

يجب تجنب الإكثار من تناول المخللات والبهارات الحارة والأطعمة المالحة لأنها تزيد من الإحساس بالعطش لاحتوائها على الصوديوم.

تناول المشروبات ذات الروائح العطرية:

يجب تناول كوب من عصير الليمون أو النعناع أو شاي الأعشاب او اى مشروبات ذات روائح عطرية في السحور.

  • الجلوس في اماكن باردة:

يجب  الحرص على الجلوس في أماكن باردة ومكيفة حيث أنها تساعد الجسم على الاحتفاظ بالمرطبات الموجودة به لأطول فترة ممكنة.

- التقليل من السكريات:

يجب التقليل من تناول الحلويات خاصة في فترة السحور فبقدر الطاقة التي تمدها الحلويات للجسم، يزيد تناولها بكميات مفرطة من الشعور بالعطش.

- تناول الفواكه التى تحتوي على المياه:

مثل البطيخ فهو  يحتوي على ما لا يقل عن ٩١٪ من الماء فيمنح الجسم الترطيب العميق.

- الحد من تناول المشروبات المنبهه:

يجب الحد من تناول المشروبات المنبهة والتي تحتوي على الكافيين كالقهوة والشاي، وخاصة في السحور لانها تعمل على إدرار البول مما يزيد من حاجة الجسم للماء.

  • تناول الفواكه المليئة بالبوتاسيوم:

يجب تناول ثمرة من الموز أو التمر أو المشمش المجفف في السحور، فإن هذه الأطعمة غنية بالبوتاسيوم الذي يمنع الشعور بالعطش أثناء الصيام. 

- تناول الخضروات التي تحن=توي على المياه:

يمكن تناول الطماطم لانها من الخضروات المرطبة للجسم  او الخس والجرجير وتناول الخيار حيث أنها تحافظ على رطوبة الجسم لأطول فترة ممكنة.

  • تناول الزبادي:

تناول كوب من الزبادي أو اللبن الرائب في الإفطار والسحور يساعد على الهضم ويمد الجسم بطاقة إيجابية تجعل الجسم أكثر نشاط وقدرة على مقاومة الجوع والعطش في رمضان.

شهر رمضان الصيام العطش في رمضام ارتفاع درجة الحرارة تناول الفواكه تناول الخضروات

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