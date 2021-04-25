نائب محافظ القاهرة يجرى جولة تفقدية بحي الشرابية

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية جولة تفقدية لمتابعة العمل ببعض المشروعات التطويرية بحي الشرابية.

وقام الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية والعميد مهندس رئيس حى الشرابية بمتابعة اعمال التطوير بمربع مساكن المظلوم خلف مسجد صهيب الرومى ضمن خطة الرصف بالحى.

وقام الدكتور نائب المحافظ للمنطقة الشمالية والعميد رئيس حى الشرابية بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ لخطة الاستثمارية لتركيب البلاط وتشمل متفرعات شارع محمود خلاف ومتفرعاته ومتفرعات مصنع الورق.

كما قام الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ورئيس حى الشرابية بمتابعة سير العمل بوحدة الرصد من خلال جولة مرورية.

كا أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم، على أن الأعمال الجارية لإزالة ٧٣٠ عقار بمنطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها .



وأشار محافظ القاهرة أن عملية نقل سكان منطقة بطن البقرة تستهدف تغيير حياة ٢٠٠٠ أسرة للأفضل بعد نقلهم إلي مساكن حضارية بمشروع الاسمرات .



وأضاف محافظ القاهرة أنه تم إخلاء ٤٣ عقار بالمنطقة حتى الآن مشيرًا إلى أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل لها المواطنين مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم ( وحدات صحية .. مركز شباب .. مدارس ) .



واشار المحافظ إلى أنه تم توفير اتوبيسات لنقل الأهالي لمساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وأمتعتهم الخفيفة ، وكذلك عدد من العمال للمساعدة في عملية النقل والتسكين.



وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة مشيرًا إلى انه جارى الانتهاء من عدد من مشروعات الاسكان لنقل باقى سكان العشوائيات الخطرة إليها .

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