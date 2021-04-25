الأحد 25 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

قال ان المجمع المقدس اقر ذلك

باحث قبطي: الجناز العام يصلى بالطقس الحزايني ولا يصلى سنويًا

الجناز العام
الجناز العام

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الأحد، بذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة أورشليم.

وقال الباحث في الطقس الكنسي ارساني سعيد إن الأزمة التي تسبب حالة من اللغط في كل عام تتعلق بالجناز العام، وتحديدًا طقس الصلاة، فهناك من يرى أن الجناز يصلي باللحن السنوي اي بالنغمة التي تصلي بها الجنازات طوال العام، وهناك من يرى أنه يجب أن يصلي بالنغمة الحزينة والمعروفة كذلك باسم اللحن الادريبي، وهي التي تستخدم في أسبوع الآلام فقط.

أشار سعيد إلى أن مجمع مطارنة واساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية المرعوف باسم المجمع المقدس انتصر للراي الثاني، ويصلي الآن الجناز العام بالنغمة الحزياين نظرا لبدء طقوس اسبوع الالام من نهاية قداس احد الشعانين.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الأحد، أول أيام أسبوع الآلام، وذلك عقب انتهاء قداس أحد الشعانين وصلاة الجناز العام مباشرة، حيث تصلي الكنائس الساعتين التاسعة والحادية عشر من بصخة يوم الأحد، إضافة إلى خمس ساعات أخر مساء نفس اليوم لبصخة ليلة الاثنين، وهكذا حتى يوم الجمعة المقبل المعروف بيوم الجمعة العظيمة.

ويعتبر أسبوع الآلام هو أقدس أسابيع وأيام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مدار العام أيضًا، ويبدأ سنويًا احتفالات احد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد، الذي يعقبه احتفالات شم النسيم، والذي يأتي تزامنًا مع إتمام البابا تواضروس الثاني لطقس اضافة خميرة زيت الميرون المقدس بدير القديس العظيم الانبا بيشوي العامر للرهبان الاقباط الارثوذكس بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة. 

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