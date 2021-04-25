الأنبا بنيامين يشرح تفاصيل طقس الكنيسة القبطية في صلوات «أحد الشعانين»

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الأحد، بذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة أورشليم.

وقال الأنبا بنيامين، مطران المنوفية، أستاذ علم الطقس الكنسي في كتابه "الأعياد السيدية في الكنيسة القبطية"، الطقس الخاص بصلوات أحد الشعانين، والذي جاء كالاتي:

رفع بخور العشية

وأكد بنيامين أنه في العشية تتم الصلاة بالطريقة الفرايحي (الفرح بالخلاص) الشكر - أرباع الناقوس - أوشية الراقدين - الذكصولوجيات - إفنوتي ناي نان - أوشية الإنجيل ثم المزمور والإنجيل - ثم الأواشي - ثم التحاليل - ويلاحظ بعد افنوتي ناي نان يرتل الشعب كيرياليسون باللحن الكبير 3 مرات ثم بلحن افلوجي مينوس حتى صورة الشعانين وليس زفة كاملة ثم الطرح بلحنه ثم تكملة العشية... (ويقال لحن راشي أونوف سيون ثي فاكي) وترجمتها (افرحي وتهللي يا ابنه صهيون - يا صهيون المدينة) في الختام ثم البركة والانصراف.

تسبحة نصف الليل

وفي تسبحة نصف الليل، قال الانبا بنيامين إنه توجد 3 ذكصولوجيات (الذكصولوجية الأولى للشعانين، ذكصولوجية 2 لأحد الزعف، ذكصولوجية ثالثة لأحد السعف، ابصالية أيكوتي تقال باللحن الفرايحي ويقال الطرح (بكتاب دلال أسبوع الآلام)، اللحن الشعانيني لكل من يتأثر به في التسبحة.

رفع بخور باكر

وفي باكر قال الأنبا بنيامين: "يصلى بالطريقة الفرايحي - إفنوتي ناي نان بصليب كبير بالسعف وكيرياليسون الطويلة -ثم دورة الشعانين كما ذكرنا- والدورة تشير على موكب المنتصرين في الأبدية... وفيه تنفيذ لدخول الرب أورشليم كتذكار لهم، ثم تكمل صلوات رفع بخور باكر".

القداس الالهي

وبخصوص القداس الإلهي قال: "تصلي الساعة الثالثة والسادسة - يقدم الحمل - لحن ني سافيف تيرو - طاي شوري - الهيتينيات - وبعد الإبركسيس``Pra[ic يقال لحن افلوجي مينوس - أوشية الإنجيل فالمزمور بالحن السنجاري وإنجيل متى ومرقس ولوقا - ثم أوشية الإنجيل ثانية ثم مزمور وإنجيل يوحنا الحبيب.. ويكمل القداس ويصلى المزمور 150 باللحن الشعانيني، ثم صلاة الجناز العام.