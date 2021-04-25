الأحد 25 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم برنامج «لا للمخدرات»

برنامج لا للمخدرات
برنامج لا للمخدرات

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات، برنامج جولات ميدانيه للتوعية من الإدمان، بمشاركة إدارة إعداد القادة تحت شعار (لا للمخدرات) بمركز شباب المعمورة.


حيث قام عدد من الشباب المتطوعين بالمركز، من مراكز الشباب بتوزيع نشرات توعيه ضد مخاطر الادمان بشتى انواعه، وتوعية رواد مراكز الشباب من الأسر والشباب حول خطورة الاغدمان وماله من آثار سلبية على صحه الانسان، وعلى المجتمع، واستهدف من الجولة ٤٥ مستفيد.

 

وفي سياق متصل نفذت إدارة إعداد القادة بمديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية المبادرة المستخلصة من برنامج التعليم المدنى للنشء والشباب بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، بمركز شباب كرموز بعنوان معا نحافظ على البيئة بمشاركة ٢٥ طليع لمعرفة أهمية النظافة للفرد والمجتمع والحث على أن نعيش فى مجتمع يرتقى ببيئته والبيئة المحيطة به.

 

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، و توجيهات  اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندريه بتنفيذ انشطه لاستقبال شهر رمضان المعظم بهدف شغل أوقات الفراغ وتوسيع قاعدة المشاركين فى الأنشطة.  


وكانت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، قد استعرضت أنشطتها الميدانية والتدريبية والأنشطة الاونلاين، التي تم تفعيلها في الفترة بين١١ إلى ٢٤ إبريل الجاري.

 

وأشار بيان صادر عن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية، أنه استمرارا لما بدأته المديريه من تقديم محتوى متنوع من أنشطه وزاره الشباب والرياضة ممثلة فى مديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية، يتم عرض برنامج يومى متكامل، على الموقع الرسمى للمديرية.


وشملت الأنشطة ورش عمل تعليم عن بعد (تعليم كورشيه و صناعات غذائية و ستان وتدوير المخلفات وديكور )،
تدريبات رياضية خفيفة وتضمنت تدريبات رياضية خفيفة للمرأة، وكذا تدريبات لذوى الهمم و تدريبات الموهبة والبطل الأوليمبى فى (ألعاب التايكندو، والجودة، والملاكمة، والمصارعه و ألعاب القوى).

الادمان الشباب والرياضة الإسكندرية توعية لا للمخدرات

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