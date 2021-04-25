الأحد 25 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن: عودة حركة السفر بمعبر العقبة بعد توقفها لمدة عام بسبب كورونا

عودة حركة السفر
عودة حركة السفر بمعبر العقبة

أكدت أمين عام وزارة النقل الأردنية وسام التهتموني، اليوم الأحد، عودة حركة السفر عبر معبر العقبة نويبع إلى طبيعتها قبل ظهور فيروس كورونا.
وقالت التهتموني - في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) : إن حركة المسافرين بالاتجاهين عادت إلى طبيعتها بعد أكثر من عام على القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن حركة الشحن وتدفق البضائع متاحة منذ أشهر في كلا الاتجاهين، موضحة أن حركة السفر والشحن عادت إلى طبيعتها مع تطبيق البروتوكول الصحي المتبع على المعابر الحدودية بالنسبة للمسافرين.

فيما سُجّلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، 1731 إصابة جديدة و52 وفاة بفيروس كورونا، و3565 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أنه إجمالي الإصابات ارتفع إلى 702 ألف و154 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و615 حالة، والشفاء إلى 668 ألفا و337 حالة.

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