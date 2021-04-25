رئيس مدينة طما بسوهاج يعقد اجتماعًا لتكثيف حملات مواجهة كورونا

عقد حازم أبوالخير رئيس مركز ومدينة طما شمالي محافظة سوهاج، اجتماعًا بحضور نواب رئيس مركز ومدينة طما ورؤساء المجالس القروية التابعة للمركز، لتأكيد استمرار الحملات على المقاهي والكافيهات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشدد "أبوالخير" خلال الاجتماع على المرور المستمر على المقاهي والتأكد من عدم وجود شيش بها، وفي حالة وجود الشيش يتم غلق المقهى وفى حالة عدم وجود رخصة سوف يتم عمل محضر إغلاق فوري.

وفي السياق ذاته شدد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما علي تكثيف الحملات على أماكن التجمعات ومواقف السيارات وتحرير محاضر فورية غرامة عدم ارتداء الكمامات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما شنت حملة تفقدية على مواقف السيارات بدائرة المركز، للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

من جانبه قال حازم أبوالخير، رئيس مركز ومدينة طما، إنه جرى تنفيذ حملات على مواقف سيارات سوهاج وطهطا و أسيوط وأبوتيج وصدفة، وذلك للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء المواطنين والعاملين في المواقف الكمامات، كما تم المرور على مواقف سيارات مشطا والعتامنة والمدمر وكوم اشقاو وموقف التل الزوكى وموقف أم دومة والرياينة المعلق.

وأضاف "أبوالخير" أنه جرى خلال الحملة تحرير 6 محاضر عدم ارتداء كمامات، مشيرًا إلى أنه شارك في الحملة أيوب عبدالعزيز نائب رئيس المركز، وعضو التفتيش المالي والإداري بالوحدة، ومحمد مسعود مدير إدارة المواقف بمركز ومدينة طما.

كما شدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج على استمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المقاهي والمحلات ووسائل المواصلات والأماكن العامة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بكل حسم ضد المخالفين، وتكثيف أعمال الرش والتعقيم للشوارع والميادين، والأماكن العامة والمؤسسات الحكومية، وأماكن تردد المواطنين.