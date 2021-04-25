ننشر تفاصيل بنود الضوابط العامة ل٨إنهاء الفصل الدراسي الثاني

المواد خارج المجموع من المنزل

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الأحد، الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٠/٢٠٢١ لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي العام وجميع فئات التعليم العام، والذي أرسلته الوزارة للمديريات التعليمية في كتاب دوري لتنفيذ ضوابطه.



ونصت بنود الكتاب الدوري على أنه في إطار حرص الدولة بصفة عامة ووزارة التربية والتعليم بصفة خاصة على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي وذلك بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصة (عربي الغات) والمدارس الدولية لجميع الفئات، ووفقا للكتاب الدوري بشأن آلية عقد امتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام للفصل الدراسي الثاني، والخطابات المرسلة للمديريات فقد تقرر ما يلي:۔

أولاً: بالنسبة للصفوف من الأول الابتدائي وحتى الثالث الابتدائي:

- يتم الانتهاء من تقييم الطلاب وفق استمارة التقييم الخاصة بهم وتعتبر مرحلة التقييم هي نهاية العام الدراسي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ .

ثانيا: بالنسبة لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي

_ الالتزام بالمواعيد المقررة بالكتب الدورية الصادرة بشان امتحانات صفوف النقل الخاصة به أبريل فقط ويلغى الامتحان الذي كان من المقررة عقده في شهر مايو، على أن يكون المنهج الدراسي المقرر لشهر مايو للاطلاع فقط.

- الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي تمثل متوسط الدرجات الحاصلة شهري مارس وأبريل نتيجة الفصل الدراسي الثاني.

_ طلاب الصف الأول والثاني الثانوي تمثل الدرجات الحاصل عليها الطالب بامتحان شهر أبريل نتيجة الفصل الدراسي الثاني.

_ في حال عدم حصول الطالب على ٢٥٪ من الدرجة العظمى للمادة أو ٥٠٪ من درجات النهاية العظمى لمجموع الورقة الامتحانية تعتبر نتيجة الطالب عدم اجتياز ويعقد له امتحان تكميلي خلال شهر مايو.

- بالنسبة للفئات التي لم تطبق عقد الامتحانات بصورة مجمعة يتم الانتهاء من عقد امتحان نهاية العام بحد اقصى الأسبوع الأول من شهر مايو مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

ثالثا: بالنسبة للطلاب الصف الثالث الإعدادي لجميع الفئات ( الرسمي والرسمي لغات والخاص والخاص لغات والدولي والتربية الخاصة ومدار الاونين ومدارس التعليم المجتمعي) :

_ تعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي طبقا للمواعيد التي تقرها كل مديرية بلجان مراقبة ومؤمنة، على أن يظل حضورهم بالمدرسة اختيارية .

رابعًا: بالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموع

_ تعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع لجميع صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وكذا طلاب شهادة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي من المنزل على أن تتولى الإدارة التعليمية إعدادها .

_ على المدارس الدولية الالتزام بتدريس المناهج المقررة لطلابها من داريق الدراسة من بعد (اونلاين) وفي حال رغبة أولياء الأمور في حضور أبنائهم بالمدرسة تقتصر ايام الحضور على ثلاثة أيام بحد أقصي.