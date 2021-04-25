2 مايو.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل لاعب الملاكمة بالإسكندرية

حددت محكمة جنايات الإسكندرية جلسة 2 مايو المقبل لنظر قضية مقتل لاعب الملاكمة كريم إبراهيم، 20 عامًا، أثناء الدفاع عن ابنة شقيقته.



كانت النيابة العامة قررت إحالة القضية رقم 754 لسنة 2021، جنايات كرموز المقيدة برقم 37 لسنة 2021، كلي غرب الإسكندرية، إلى محكمة الجنايات للفصل فيها، وذكر المستشار محمد عبدالفتاح لاشين، المحامي العام الأول، في حيثيات الإحالة، أن المتهم م.ع.م، 21 عامًا، طالب بالمعهد العالي للسياحة والفنادق بمريوط، محبوس، قتل المجني عليه كريم إبراهيم محمود أحمد، عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأن طعنه بسلاح أبيض، مطواة قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الواردة في تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.



كما تعرض المتهم بالقول بالطريق العام للمجني عليها الطفلة شهد أحمد علي حسن، فضلًا عن إحراز سلاح أبيض مطواة بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.



وقد تلقى قسم شرطة كرموز، بقيادة المقدم خالد ثروت، رئيس مباحث القسم، بلاغًا من الأهالي بحدوث مشاجرة بين شابين بأحد الشوارع بدائرة القسم، وإصابة أحدهما بجروح بالغة.



على الفور، هرعت ضباط مباحث القسم ومعهم سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المجني عليه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.