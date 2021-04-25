«رجال الأعمال»: التخطيط يحدد مسبقاً المخاطر التي ستواجه تنفيذ المشروعات

أكد الدكتور مالك دنقلا نائب رئيس المقاولين العرب وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن مزايا تخطيط المشروعات الإنشائية لشركات المقاولات ياتي فى مقدمتها خفض كلفته، حيث أن التخطيط يحدد مسبقاً المشاكل والمخاطر التي ستواجهه عند التنفيذ، وتكلفة هذا الإجراء تكون أقل مقارنة بالتكاليف الناجمة عند مرحلة تنفيذ المشروع.

وأوضح «مالك دنقلا» أن خفض مدة تنفيذ المشروع يعود التخطيط للمشروع الجيد يهدف إلى تحليل الجدول الزمني المتوقع لمراحل المشروع، وإجراء التغييرات بشكل أسهل مقارنة مع صعوبة وكلفة التغيير عند المباشرة بعملية التنفيذ، مما يساهم في اختصار الدورة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى أن تحسين جودة المشروع يلعب تخطيط المشروع دوراً رئيسياً في تحديد توقعات واحتياجات العميل، مما يساعد على تحقيق هدف الجودة للمشروع مسبقاً.

وتابع عضو لجنة التشييد أن مزايا التخطيط تساعد على الاستغلال الأمثل لموارد وإمكانيات الشركة وتحقيق الكفاءة أيضاً في إنهاء المشروع ضمن التكاليف المخططة.

واستكمل نائب رئيس اتحاد المقاولين، أن تخطيط المشروع يساعد شركة المقاولات على تحقيق أقصى ربح ممكن، والنمو والبقاء والاستمرار، فضلا عن يساهم التخطيط في دعم نمو وتطور المهارات الخاصة بالمديرين، وتحقيق أفضل استثمار للموارد البشرية والمادية.

ونوه إلى أهمية دعم التخطيط المشروعات تكيُّف الإدارة مع العوامل الخاصة بالمحيط الخارجي، مثل التطور التكنولوجي، والارتقاء بمستوى التنفيذ، مشيراً إلى أن ذلك يساعد على تحسين إنتاجية الشركة بنسبة كبيرة وعدم التوقف حتى في الظروف القاهرة والمحافظة على رضا العملاء وعلى أموال الشركة.

وأردف عضو رجال الأعمال، أن يساعد التخطيط الجيد على تقدير التخطيط المالي للحاجات المناسبة، واتخاذ قرارات صائبة تضمن تعزيز التمويل والتشغيل المناسبَين، وتجنب الهدر والفاقد، كما يعمل على التخفيف من تأثير المخاطر في حالة حدوثها، وسرعة الاستجابة لها، بما يقلل من حدتها وتأثيرها.

وأكد الدكتور مالك دنقلا أهمية ضرورة قيام شركات المقاولات بتخصيص قسم خاص من ضمن أقسامها الأساسية مهمته الدراسة المستفيضة لمخططات المشروع وجميع مستنداته، من مواصفات عامة وخاصة وعقود، حتى تتمكن من فهم طبيعة المشروع الهندسي وتحليل بياناته وتحديد أهدافه.