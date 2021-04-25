وكيل تعليم أسوان يستقبل رئيس اللجنة النقابية للحرف اليدوية (صور)

استقبل الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمكتبه اليوم الأحد، كلًا من (أم كلثوم تاج السر رئيس اللجنة النقابية للحرف اليدوية بأسوان- خلود حسين مدربة بالنقابة - عدد من الطالبات المتدربات بالنقابة).



جاء ذلك بحضور (محمد شرف مدير عام التعليم الفنى - محمد حامد وكيل مدرسة محمد محسن شعيب الصناعية بنات بإدارة أسوان التعليمية - محمد مصطفى مسئول منفذ عرض وبيع منتجات التعليم الصناعى)، بهدف مناقشة أوجه التعاون المشترك بين المديرية واللجنة التنفيذية للحرف اليدوية التابعة لنقابة البناء والأخشاب.



بدأ اللقاء بترحيب الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بالحضور، ثم استعرضت الطالبات بعض الأعمال اليدوية (مثل أشغال الخرز) التى قمن بتصنيعها من خلال التدريب بالنقابة، وأبدى وكيل الوزارة إعجابه بالمنتجات التى اعتمدت بشكل كبير على خامات البيئة الأسوانية.



ومن جانبها أكدت تاج السر، رئيس اللجنة النقابية للحرف اليدوية بأسوان، استعداد النقابة لتوفير فرص تدريبية للطالبات فى مجالات الأعمال اليدوية مثل (الخرز - الملابس الجاهزة - الجلود - الكروشيه - التريكو...إلخ).



بينما أكد وكيل الوزارة أن المديرية مستعدة كذلك للتعاون المثمر مع النقابة من خلال اجتماع السادة الحضور مع التعليم الفنى لتناول التفاصيل.



وبعقب ذلك عقد مدير التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بأسوان، بمكتبه اجتماعًا بأعضاء اللجنة بحضور دعاء أحمد مدير إدارة التعليم المزدوج، وفهمى عمر مدير التعليم الصناعى بإدارة التعليم المزدوج.

وتضمن الاجتماع استعراض كل طرف الإمكانيات التى سيقدمها للطرف الآخر سواء الخاصة بالفرص التدريبية أو تنمية المهارات أو تسويق المنتجات، لبحث إمكانية عقد بروتوكول بين الجهات التابع لها الطرفان وهى وزارة التربية والتعليم واتحاد العمال.

وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان

وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان