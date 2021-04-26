«هنجيب هَنا وراجعين».. روّاد السوشيال يتفاعلون مع مسلسل لعبة نيوتن

تفاعل روّاد السوشيال ميديا مع شخصية هناء التي تجسدها الفنانة منى زكي في مسلسل لعبة نيوتن، خاصة بعد سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لوضع طفلها، حتى أنهم دشنوا "إيفينت" تحت اسم "هنجيب هنا وابنها من أمريكا"، وتفاعل عليه أكثر من 10 آلاف من روّاد "فيسبوك".



كان الوصف الخاص بـ"الايفينت" المشار إليه سلفًا: "يوم ٣٠ أبريل في باص هيتحرك من موقف رمسيس، اللي معاه أي حاجة يجيب، محدش عارف هيحصل إيه هناك، المهمة واضحة وبسيطة: هنجيب هنا وابنها إبراهيم من أمريكا، شعار المهمة: يا نجيب حقهم، يا نقعد هناك زيهم، الدريس كود: شيك، إحنا رايحين أمريكا صباح الفل".

وكتب سيد الحديدي، أحد رواد "فيسبوك" عبر صفحته الشخصية متفاعلًا مع الأحداث التي مرتب بها منى زكي قائلًا: "حد راجع من أمريكا قريب يجيب معاه منى زكي بدل وجع القلب دا".



وعلق عمر أيمن على شخصية "هنا" التي تقدمها منى زكي من خلال مسلسل “لعبة نيوتن"، قائلًا: "مستني أوي أول مشهد سيد رجب هيتعصب فيه في لعبة نيوتن، وأعتقد ده هيحصل أول ما يقابل مني زكي، هى الوحيدة اللي تقدر تخرج أي حد عن شعوره".

تدور قصة "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذان يخططان فى سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضى الأمريكية، لكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا فى الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل فى مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن فى دراما رمضان.

"لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.