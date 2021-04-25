الأحد 25 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«إيران إنترناشونال» تنقل تسريبات تؤكد سيطرة المرشد على الخارجية

جواد ظريف
جواد ظريف

كشف موقع إيران إنترناشيونال، اليوم الأحد، عن تسريبات مقابلة أجراها وزير الخارجية الإيراني جواد الظريف، يؤكد خلالها سيطرة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والقائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني على الخارجية الإيرانية.

ونقل الموقع عن ظريف قوله: "كل الأدوار مقسمة في إيران لكنها تتبع للمرشد الأعلى"، وفقا لقناة الحدث، مشيرا إلى ارتفاع عدد الرحلات الإيرانية إلى سوريا، كان يتم بأمر من سليماني.

فيما قال وزير الخارجية الإيراني إن رحلة سليماني إلى موسكو كانت تهدف للقضاء على "الاتفاق النووي"، مضيفاً: "أنفقنا الكثير بعد الاتفاق النووي للمضي في العمليات الحربية".

كما أوضح، أن قاسم سليماني كان يفرض شروطه عند التفاوض حول سوريا، مردفاً: "سليماني كان يحدد نقاط التفاوض من أجل ساحة المعرك".

واختتم ظريف تصريحاته قائلاً: "سليماني ضحى بالدبلوماسية من أجل الحرس الثوري".

من ناحية أخرى، فأنه في الوقت الذي تستأنف فيه قريبا جولة ثالثة من محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، ناشد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف على ما يبدو، المرشد علي خامنئي تخفيف الضغط داخليا على المفاوضين.

فقد أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد، بأن ظريف وجه رسالة إلى المرشد، طالبه فيها بوقف الضغط على فريق المفاوضين النوويين حتى تصل المفاوضات إلى نتيجة.

كما أوضح مصدر مطلع، بحسب ما نقل موقع "رويداد 24" الإخباري، أن ظريف طالب في رسالته هذه وقف الضغط السياسي الداخلي.

إيران المرشد الأعلى جواد ظريف قاسم سليماني التدخلات الإيرانية

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